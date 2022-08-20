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Корреспондент «Известий» показал кадры разминирования химзавода «Заря» в Рубежном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры работы саперов по разминированию территории химического завода «Заря» в Рубежном.

«Саперы осматривают и проверяют каждый квадратный метр территории химзавода. Сейчас работают специалисты и нам не разрешают ближе подойти. Безопасное расстояние — минимум 30 м», — сообщил военкор.

В ходе обследования завода было обнаружено сделанное в спешке самодельное взрывное устройство.

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«При отступлении бойцы ВСУ минировали свои позиции. В данном случае мы видим гранату Ф1, усиленную выстрелом из РПГ. Но, видимо второпях, бойцы ВСУ пытались обезопасить себя и сделали ее небоеспособной. Они замотали рабочие части изолентой. Флажок не сможет отстрелить и, соответственно, граната не сможет взорваться. Второпях забыли снять эту изоленту и, соответственно, это уже безопасно», — рассказал боец саперного отделения с позывным Фара.

Также была показана работа комплекса «Уран-6», который делает работу саперов намного безопаснее.

Ранее, 18 августа, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры разминирования территории аэропорта в Мариуполе. Зачисткой занимаются как военнослужащие, так и специальные роботы-саперы.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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