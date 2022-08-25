Военнослужащие продолжили очищать Пески от противопехотных мин «Лепесток»

Поселок Пески под Донецком полностью засыпан противопехотными минами «Лепесток». Об этом в четверг, 25 августа, заявил военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, находящийся на месте событий.

«Саперы проходят, разминируют, но ночью опять засыпает заново. <...> Идем очень внимательно, смотрим под ноги, наступаем след в след», — рассказал он.

Трушнин отметил, что на земле лепестки более заметны, в траве же их практически невозможно разглядеть.

15 августа заместитель командующего первым корпусом Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в республике 44 мирных жителя, в том числе два ребенка, пострадали от «Лепестков».

До этого, 13 августа, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе столицы ДНР мирная жительница получила ранения из-за сдетонировавшей под ее ногами противопехотной мины. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 24.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Такое правило закреплено конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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