Эксперт оценил вероятность возвращения IKEA в Россию в течение двух лет

Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин 25 августа прокомментировал «Известиям» новость о возможном возвращении IKEA в Россию в течение двух лет.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании, написало, что IKEA никому не собирается продавать бизнес в России. Склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ритейлера в РФ, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

«Их (IKEA. — Ред.) возвращение предположить можно. Как и любому крупному международному бизнесу, им невыгодно терять российский рынок. Так что всё зависит от внешнеполитической ситуации, а как она будет развиваться, сегодня вряд ли кто-то может прогнозировать», — сказал Томилин.

Эксперт отметил, что ценность IKEA — «в известности бренда, технологии, сервисе, неких критериях качества, которые невозможно пока сымитировать, невозможно купить».

«Производить товары по технологии IKEA, возможно, какие-то заводы смогут, но вопрос — будет ли к ним такой же потребительский интерес?» — задался вопросом Томилин.

Также специалист прокомментировал возможность работы магазинов IKEA по франшизе. Он отметил, что это вызовет интерес со стороны покупателей, однако «ожидания будут очень высокими, и любой промах обернется тем, что потребитель почувствует себя обманутым».

«С другой стороны, многое определяет конкурентная среда. Если через какое-то время мы будем ощущать дефицит определенных продуктов, то уровень требования к качеству и сервису снизится. Ничего хорошего в таком сценарии нет, но он вероятен», — добавил он.

При этом Томилин сказал, что компании Ingka, контролирующей IKEA, невыгодно держать торговые точки и склады закрытыми.

«Такое решение не подходит на годы, однако если речь идет о площадях в ТЦ, которые принадлежат нашим соотечественникам — такая позиция оттянет конфликт. Пока компании не заявляют о своем окончательном уходе, собственники ТЦ проявляют лояльность. Но в случае окончательного решения в пользу ухода с рынка, могут достать договоры, в которых прописаны условия расторжения и штрафные санкции», — сказал он.

С недвижимостью, которая принадлежит компании проще, но любой объект коммерческой недвижимости требует расходов на содержание и когда не приносит прибыль — становится ярмом на шее, добавил эксперт.

25 августа источник в правительстве сообщил «Известиям», что IKEA поставила свой бизнес в РФ на паузу «с твердым желанием возобновить работу в стране». Но сроков компания не называла.

Ранее, 16 августа, стало известно о начале процесса ликвидации компании ООО «ИKEA дом», управлявшей сетью магазинов IKEA в России. Решение принято учредителем компании — Ingka Holding Europe B.V, который входит в структуру IKEA и управляет работающей в России сетью ТЦ «Мега».

10 августа в профсоюзе завода IKEA в Тихвине сообщили о возобновлении работы фабрики с 1 сентября. Уточнялось, что 50% от общего числа сотрудников будет уволено, а остальным сохранят только 90% от оклада.

15 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В тот же день IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России из-за отсутствия возможности в обозримом будущем возобновить деятельность на ее территории. Причиной послужило ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру.

27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта.