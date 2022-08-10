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Фабрика IKEA в Тихвине сократит штаб вдвое и возобновит работу 1 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В городе Тихвин Ленинградской области с 1 сентября возобновит работу фабрика IKEA. При этом 50% от общего числа сотрудников будет уволено, а остальным сохранят только 90% от оклада, говорится 10 августа на странице профсоюза предприятия в соцсети «ВКонтакте».

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«С 1 сентября «Икеа Индастри Тихвин» возобновляет работу. Будут работать две смены, неделя через неделю. Оплата — 90% от оклада. В таком режиме предприятие будет, ориентировочно, работать до нового года. Покупателя на предприятие «Икеа Индастри Тихвин» еще нет», — передает профсоюз.

Он также подтвердил, что расторг трудовые отношения с половиной сотрудников. На фабрике останутся работать 500 человек. С 1 сентября также начнется предпродажная подготовка «Икеа Индастри Тихвин».

15 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Компания пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В тот же день IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России из-за отсутствия возможности в обозримом будущем возобновить деятельность на ее территории. Причиной послужило ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру.

Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий рассказал в июне в беседе с «Известиями», что его компания может купить IKEA.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Тогда в компании сообщили, что причинами стали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.

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