Источник допустил возвращение IKEA в РФ в течение двух лет

IKEA не собирается продавать бизнес в России и хочет вернуться на рынок в течение двух лет. Об этом 24 августа заявил ТАСС источник, близкий к компании.

Собеседник агентства уточнил, что склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ритейлера в Россию, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право изготавливать товары по договорным ценам.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ритейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду», — сказал он.

По словам источника, при этом около 700 сотрудников компании продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.

Ранее, 16 августа, стало известно о начале процесса ликвидации компании ООО «ИKEA дом», управлявшей сетью магазинов IKEA в России. Решение принято учредителем компании — Ingka Holding Europe B.V, который входит в структуру IKEA и управляет работающей в России сетью ТЦ «Мега».

До этого, 10 августа, в профсоюзе завода IKEA в Тихвине сообщили о возобновлении работы фабрики с 1 сентября. Уточнялось, что 50% от общего числа сотрудников будет уволено, а остальным сохранят только 90% от оклада.

15 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В тот же день IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России из-за отсутствия возможности в обозримом будущем возобновить деятельность на ее территории. Причиной послужило ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру.

27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта.