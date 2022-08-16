IKEA ликвидирует управлявшую магазинами в России компанию

Компания ООО «Икеа дом», управлявшая сетью магазинов IKEA в России, начала процесс ликвидации юридического лица. Информация об этом следует из данных базы «Спарк».

Решение принято учредителем компании — Ingka Holding Europe B.V, который входит в структуру IKEA и управляет работающей в России сетью ТЦ «Мега».

Об уходе IKEA из страны стало известно 16 июня. Компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий.

5 июля IKEA начала распродажу остатков, однако с первых минут сайт бренда перестал работать, пользователи жаловались на то, что не могли зайти в профиль. В компании заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами.

Нашумевшей распродажей IKEA с техническими сбоями и сменой правил воспользовались мошенники. На фоне ажиотажа они разработали несколько десятков фейковых сайтов бренда, которые были активированы сразу после старта последних продаж.