Шлеменко заявил о планах как можно быстрее одолеть Илича на ринге

Звезда российского ММА Александр Шлеменко в четверг, 25 августа, заявил о планах как можно быстрее одолеть сербского противника Александр Илич на ринге.

Бойцы прошли первое испытание — битву взглядов, впереди их ждет поединок. При этом Илич опоздал на пресс-конференцию и заставил Шлеменко ждать.

«У меня в каждом бою установка — нокаутировать. Все мои бои заканчивались досрочно. И хочу эту традицию продолжить. Поэтому у меня установка как можно быстрее и с меньшими потерями отсюда выйти», — сказал он во время пресс-конференции.

В свою очередь Илич тоже надеется досрочно закончить бой.

«Как я собираюсь это сделать? Я не буду рассказывать. Он тоже левша и очень хороший ударник. Думаю, он будет размениваться со мной в стойке», — пояснил он.

По мнению экспертов, предстоящий бой станет сражением равных соперников. Так, по словам главы АМС Fight Nights Камила Гаджиева, Илич находится в очень хорошей форме и для российского спортсмена поединок не станет «легкой прогулкой».

20 августа боксер и комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.

Вторым боем вечера станет схватка россиянина Мурата Гассиева и американца Карлуза Уэлча.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами легенды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» ok.ru/rentvchannel 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.