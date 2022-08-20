Дрозд назвал сербского бойца Илича серьезным соперником для Шлеменко

Боец ММА Александр Шлеменко и его соперник из Сербии Александр «Джокер» Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище. Об этом 20 августа в беседе с «Известиями» заявил боксер и комментатор Григорий Дрозд.

«Это будет очень интересное противостояние, тут всё может быть. Я бы, наверное, дал 60 на 40 в пользу Шлеменко», — поделился Дрозд прогнозом.

По его мнению, силы спортсменов равны, но россияне болеют за Шлеменко. Он никогда не искал и не ищет легких путей, добавил Дрозд.

«Его соперник почти на 10 см выше его — 1 метр 91 см. Это высокий парень, он прилично моложе (ему 33 года), у него хороший список послужной, у него длиннее руки», — констатировал он.

Дрозд также обратил внимание на высокий уровень подготовки Илича.

18 августа бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев поддержал Шлеменко перед его поединком с сербом Александром Иличем. По его словам, за россиянина будет болеть вся страна.

17 августа Шлеменко заявил, что в бою с Иличем, который носит прозвище Джокер, хочет избавить мир от «отрицательного героя».

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок в можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.