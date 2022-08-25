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РФ назвала безосновательными обвинения США по поводу трибунала над боевиками Украины

Посольство РФ в Вашингтоне: обвинения американского Госдепа по вопросу трибунала над украинскими националистами безосновательны
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Фото: ТАСС/Гаджибалаев Низами
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Обвинения американского Госдепартамента касательно проведения трибунала над боевиками Украины безосновательны. Об этом в среду, 24 августа, заявили российские дипломаты в Вашингтоне.

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Как заметили в посольстве, в Соединенных Штатах Америки опасаются обнародования фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях боевиков украинского формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Международный трибунал в Мариуполе способен пролить свет на истинную сущность киевского режима, из которого США старательно создают светлый и героический образ. Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», — написали дипломаты в Telegram-канале представительства.

О планах провести международный трибунал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил еще в мае, говоря о судьбе украинских националистов, вышедших и сдавшихся в плен с мариупольского завода «Азовсталь». Разработкой его устава занялась Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.

1 августа сообщалось, что Верховный суд в ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении еще пятерых иностранных наемников — трех подданных Великобритании, а также гражданина Швеции и гражданина Хорватии, которые входили в группировку «Азов» и другие вооруженные формирования на Украине. Все боевики были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь».

22 августа Пушилин указал на то, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о «мариупольском трибунале» не сорвут его проведение. Он отметил, что подготовка к трибуналу над украинскими боевиками подходит к завершению. Прежде Пушилин отмечал, что участие в трибунале могут принять представители других стран, в том числе западных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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