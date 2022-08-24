Британцев шокировали аплодисменты политиков на слова Трасс о возможности ядерного удара

Пользователей Twitter ужаснуло заявление кандидата на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие и аплодисменты членов Консервативной партии, которыми они отреагировали на ее слова. Об этом стало известно 24 августа

Пользователи соцсети обвинили Трасс в бесчувственности и непонимании того, что применение ядерных боеголовок может привести к уничтожению мира.

«Большинство хлопающих в ладоши людей превратятся в пепел, когда она нажмет на кнопку в своем бункере, попивая при этом чаек и закусывая его печеньем. Лондон превратится в пустошь», — написал один из пользователей.

Другой комментатор заметил, что применение ядерного оружия означает конец существования цивилизации и многие просто не понимают этого.

«Мне стало плохо после ее слов. За последние шесть месяцев мы так мало слышим о дипломатии, никто не задумывается о том, какие шаги могут поставить мир на грань ядерной войны. Где состоявшиеся политики?» — возмутился еще один юзер.

«А я думал, что важнейшая обязанность премьера состоит в том, чтобы гарантировать, что страна никогда не окажется в ситуации, требующей применения ядерного оружия», — написал еще один пользователь.

23 августа министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме заявила, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие. В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронически прокомментировала это высказывание. Дипломат написала в своем Telegram-канале, что «это безупречное начало для новой серии «Остина Пауэрса». По ее словам, теперь роль «человека-загадки международного масштаба» играет женщина.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк назвала заявление Трасс безответственным. Годованюк предположила, что в случае победы Трасс эта «непредсказуемость заявлений сохранится». Поэтому нет никаких серьезных перспектив по части улучшения российско-британских отношений.

Ранее, 19 августа, Трасс заявляла, что готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20. Комментарий был сделан в свете заявления президента Индонезии Джоко Видодо о том, что российский лидер планирует принять очное участие в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали.

22 августа сообщалось, что имя нового премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября в 14:30 мск. Борьбу за пост главы правительства ведут Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Они вышли в последний тур выборов 20 июля.

В Великобритании будет избран новый глава правительства, после того как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.