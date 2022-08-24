Захарова прокомментировала заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 24 августа иронически прокомментировала в своем Telegram-канале высказывание министра иностранных дел Великобритании и кандидата на пост премьер-министра королевства Лиз Трасс, которая заявила о готовности применить ядерное оружие.

«Это безупречное начало для новой серии «Остина Пауэрса». Теперь роль «человека — загадки международного масштаба» играет женщина», — написала Захарова.

Днем ранее Лиз Трасс заявила о том, что готова применить ядерное оружие «в случае необходимости», если станет премьер-министром Великобритании. Она отметила также, что это «важная обязанность для премьер-министра».

В тот же день Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш предупредил о высоком риске ядерного конфликта в мире и подчеркнул, что ситуация с мировой безопасностью стала одной из самых серьезных за последние десятилетия.

23 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил странам «ядерной пятерки» о недопустимости ядерной войны. Он напомнил, что в документе от 3 января также прописана необходимость не допустить любую военную конфронтацию между ядерными державами. Крайне важно, считает Небензя, чтобы все подписанты придерживались этих положений.