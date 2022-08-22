Небензя напомнил «ядерной пятерке» о принципе недопустимости войны

Россия призвала пятерых участников договора о недопустимости ядерной войны придерживаться его исполнения. Об этом 22 августа на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы выступили с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — сказал дипломат в ходе заседания организации, трансляция которого была опубликована на YouTube-канале ООН.

Он напомнил, что в документе от 3 января также прописана необходимость не допустить любую военную конфронтацию между ядерными державами. Крайне важно, считает Небензя, чтобы все подписанты придерживались этих положений.

Постпред добавил, что сейчас в Нью-Йорке проходит Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), где западные страны влияют и политизируют работу над документом, ставя свои интересы превыше всего.

Россия продолжает делать всё возможное, чтобы сохранить ядерную безопасность, подчеркнул Небензя.

Ранее в этот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия. По его словам, обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми.

8 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий отметил, что США следует вывести ядерное оружие из третьих стран. Он добавил, что НАТО считает себя ядерным альянсом, и американское ядерное оружие находится на территории третьих стран, которые не считаются ядерными, но отрабатывают его применение.

2 августа МИД РФ также заявил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей.

До этого, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России.

По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».