Реклама
Прямой эфир
Мир
Liberation заявила об угрожающем Франции дефиците картошки, меда и молока
Экономика
Европа резко нарастила закупки российской нефти в августе
Общество
Книжный сервис Storytel уходит из России с 1 октября
Общество
В Рязанской области пожарные попали в огненную ловушку
Мир
Лавров выступил за решение косовского вопроса с учетом интересов сербов
Общество
Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно
Общество
В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита Литве
Мир
Украина начала работать со странами Европы в новом формате
Мир
В США заявили о нежелании закрывать границу для всех россиян
Мир
В ООН призвали расследовать все обстоятельства убийства Дугиной
Мир
Superjob включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в раздел «Россия»
Мир
В ОПЕК+ анонсировали работу над новым соглашением

Небензя напомнил «ядерной пятерке» о принципе недопустимости войны

Постпред РФ в ООН Небензя призвал «ядерную пятерку» исполнять принцип о недопустимости войны
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия призвала пятерых участников договора о недопустимости ядерной войны придерживаться его исполнения. Об этом 22 августа на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков — о столкновении с НАТО, диалоге с США по СНВ-3 и обмене заключенными

«Мы выступили с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — сказал дипломат в ходе заседания организации, трансляция которого была опубликована на YouTube-канале ООН.

Он напомнил, что в документе от 3 января также прописана необходимость не допустить любую военную конфронтацию между ядерными державами. Крайне важно, считает Небензя, чтобы все подписанты придерживались этих положений.

Постпред добавил, что сейчас в Нью-Йорке проходит Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), где западные страны влияют и политизируют работу над документом, ставя свои интересы превыше всего.

Россия продолжает делать всё возможное, чтобы сохранить ядерную безопасность, подчеркнул Небензя.

Ранее в этот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия. По его словам, обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми.

8 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий отметил, что США следует вывести ядерное оружие из третьих стран. Он добавил, что НАТО считает себя ядерным альянсом, и американское ядерное оружие находится на территории третьих стран, которые не считаются ядерными, но отрабатывают его применение.

2 августа МИД РФ также заявил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей.

До этого, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России.

По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022