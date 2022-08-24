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В Германии офисные здания будут отапливать до 19 градусов для экономии энергии

Министр экономики ФРГ Хабек: с 1 сентября офисные здания будут отапливаться до 19 градусов в целях экономии энергии
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Фото: Global Look Press/Mandoga Media
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С наступлением осени в Германии общественные здания будут отапливаться до 19 градусов в целях экономии. Об этом сообщил 24 августа журналистам вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

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Он отметил, что энергетическая ситуация в стране остается напряженной, поэтому кабмин ФРГ вводит новые меры, которые помогут сэкономить энергию.

Так, с 1 сентября температура отопления в офисах, предполагающих сидячую работу, должна быть снижена до 19 градусов. Новое правило будет действовать полгода. Кроме того, общественным зданиям запретят включать подсветку с 22:00 до 6:00 утра. В этот же период будет запрещена и реклама с подсветкой.

«Меры экономии позволят сэкономить потребление газа на 2–2,5%. ... Нам предстоит пройти еще долгий путь», — отметил Хабек.

17 августа агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. По информации агентства, при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

15 августа глава германской Левой партии Мартин Ширдеван предрек протесты в стране к осени из-за роста цен на энергоносители и из-за растущей инфляции.

2 августа сообщалось, что в Германии повысят цены для потребителей газа из Кельна более чем в два раза. По предварительным данным, рос цен составит 133%.

24 июня Хабек признался, что стал проводить в душевой гораздо меньше времени для экономии электроэнергии. 21 июля газета Bild также сообщила, что большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Он отметил, что везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

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