Большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее. Об этом 21 июля сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса агентства INSA.

По данным социологов, поддерживающие разные политические силы граждане экономят воду по-разному.

Уточняется, что если 62% жителей Германии стали экономить воду при посещении ванной, 35% не изменили поведение в душевой.

Люди, поддерживающие партию «Зеленые», стоят в первых рядах снизивших время принятия душа. 33% из них успевают теперь принять душ за более короткое время, еще столько же стали реже мыться.

В других группах избирателей только 9–18% моются на данный момент реже и меньшее время, чем ранее.

«А вот избиратели «Левых» и «Альтернативы для Германии» ведут себя отвратительно: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время», — отмечается в публикации.

Из них только 28–29% стали обращаться с водой более экономно против 37–45% в среднем по стране.

При этом 45% населения приняли меры к тому, чтобы своими средствами согреться зимой, а 44% жителей Германии намерены принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергию.

20 июля президент России Владимир Путин прокомментировал распространенную в странах Европы картинку с призывом «Хочешь рассердить Путина, мой только четыре места». Он назвал подобную идею сумасшествием.

19 июля Die Welt сообщила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует принуждать страны Евросоюза (ЕС) к экономии газа в случае необходимости. Сократить объемы потребляемого газа планируется в масштабах от 5 до 15%.

24 июня вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек признался, что стал проводить в душевой гораздо меньше времени для экономии электроэнергии.

12 июля обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных специалистов написал, что Европу ждет величайший энергетический шок, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1».

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.