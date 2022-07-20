Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Общество
Свыше 100 тыс. семей в Подмосковье получили электронные удостоверения о многодетности
Экономика
Спрос на микрозаймы в июне вырос на 40% по сравнению с мартом
Мир
Глава МИД Германии призвала к укреплению сотрудничества с Азией
Армия
Сибирь защитят модернизированные комплексы «Фаворит»
Армия
Посол ЛНР заявил о насильственной мобилизации в неосвобожденных районах Донбасса
Мир
Россия призвала генсека ООН содействовать закрытию сайта «Миротворец»
Экономика
Бизнес предупредил о риске роста долгов за коммуналку
Экономика
Apple продолжает завозить гаджеты в Россию
Мир
Bloomberg узнал о планах ЕС сократить газопотребление на 15%
Экономика
Транспортный налог предложили «заморозить»
Сюжет:

В Германии сообщили о планах главы ЕК принудить ЕС к экономии газа

Die Welt: глава ЕК фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа
0
Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Armer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует принуждать страны Евросоюза (ЕС) к экономии газа в случае необходимости. Об этом 19 июля сообщает Die Welt.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

Отмечается, что, согласно плану действий в чрезвычайной ситуации с газом, все страны союза должны будут в добровольном порядке сократить потребление голубого топлива.

«Только когда ЕС обнаружит, что штаты не достигают своих целей по сокращению, или когда ситуация с поставками резко ухудшится, Еврокомиссия хочет обязать государства-члены принудительно экономить газ», — говорит издание.

Сократить объемы потребляемого газа планируется в масштабах от 5 до 15%. Уточняется, что глава ЕК хочет, чтобы соответствующее постановление вступило в силу 27 июля, после одобрения предложения министрами.

Ранее в этот день Международный валютный фонд (МВФ) выпустил прогноз, согласно которому при теоретической остановке поставок российского газа в Европу ВВП ряда европейских стран упадет на 6%, а в самих странах наступит резкая нехватка топлива. Уточнялось, что в Венгрии, Словакии, Чехии существует риск нехватки до 40% газа.

Как сообщало агентство Reuters 20 июля ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ. В частности, государствам будет предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Кроме того, 19 июля газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

До этого, 10 июля, Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные помещения, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022