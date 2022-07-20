В Германии сообщили о планах главы ЕК принудить ЕС к экономии газа

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует принуждать страны Евросоюза (ЕС) к экономии газа в случае необходимости. Об этом 19 июля сообщает Die Welt.

Отмечается, что, согласно плану действий в чрезвычайной ситуации с газом, все страны союза должны будут в добровольном порядке сократить потребление голубого топлива.

«Только когда ЕС обнаружит, что штаты не достигают своих целей по сокращению, или когда ситуация с поставками резко ухудшится, Еврокомиссия хочет обязать государства-члены принудительно экономить газ», — говорит издание.

Сократить объемы потребляемого газа планируется в масштабах от 5 до 15%. Уточняется, что глава ЕК хочет, чтобы соответствующее постановление вступило в силу 27 июля, после одобрения предложения министрами.

Ранее в этот день Международный валютный фонд (МВФ) выпустил прогноз, согласно которому при теоретической остановке поставок российского газа в Европу ВВП ряда европейских стран упадет на 6%, а в самих странах наступит резкая нехватка топлива. Уточнялось, что в Венгрии, Словакии, Чехии существует риск нехватки до 40% газа.

Как сообщало агентство Reuters 20 июля ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ. В частности, государствам будет предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Кроме того, 19 июля газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

До этого, 10 июля, Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные помещения, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.