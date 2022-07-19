Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Туризм
Россия оказалась на 50-м месте в «Индексе паспортов мира»
Мир
Китай ответил на угрозы США из-за России
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»
Экономика
Южная Корея заявила о готовности поддержать меры по ограничению цен на нефть РФ
Мир
Reuters узнал о намерении ЕС ослабить санкции ради продовольствия из РФ
Политика
Слуцкий заявил о выдвижении РФ более жестких условий в переговорах с Украиной
Мир
В ЛНР сообщили о подготовке Украины к мобилизации женщин

В МВФ подсчитали объем падения ВВП в странах ЕС из-за остановки поставок газа

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный валютный фонд (МВФ) 19 июля выпустил прогноз, согласно которому при теоретической остановке поставок российского газа в Европу ВВП ряда европейских стран упадет на 6%, а в самих странах наступит резкая нехватка топлива.

Утро вечера дороже: отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
Как это повлияет на европейскую экономику

«Перспектива беспрецедентного полного отключения грозит нехваткой газа, дальнейшим ростом цен и влиянием на экономику... В некоторых странах Центральной и Восточной Европы — в Венгрии, Словакии, Чехии — есть риск нехватки до 40% газа и снижения ВВП до 6%», — говорится в прогнозе МВФ.

Кроме того, полная остановка газового импорта из РФ приведет к падению ВВП Германии на 2,7% в 2023 году, а также к росту инфляции на 2 п.п. в нынешнем и следующем годах. Исходя из документа, остановка поставок газа из России вызовет сокращение ВВП Германии на 1,5% в 2022 году, 2,7% — в 2023 году, 0,4% — в 2024 году. Связанный с этим рост цен на газ может увеличить инфляцию в среднем примерно на 2 п.п. в 2022 году, а также в 2023 году.

В МВФ добавили, что влияние от прекращения поставок российского газа может быть снижено в том случае, если будет найден альтернативный поставщик газа. Несмотря на возможность найти альтернативу до 70% российского газа, при полном отказе РФ от поставок будет сложно определить альтернативные источники. Тогда нехватка может составить от 15 до 40% годового потребления в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, считают в МВФ.

Ранее, 19 июля, появилась информация, что Еврокомиссия не ожидает возобновления поставок газа по трубопроводу «Северный поток» после его планового обслуживания.

11 июля компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации.

Таким образом, с 11 июля газопровод находится на плановом техобслуживании. Установленный срок завершения работ — 24 июля.

Ранее, в июне, приток газа по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Как отмечал «Газпром», во многом это было связано с невозвращением Канадой одной из турбин для компрессорной станции «Портовая».

Турбина находилась на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за антироссийских санкций Оттавы компания не могла их вернуть. Позднее после обсуждений с Германий Канада приняла решение о возвращении турбины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022