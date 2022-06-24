Вице-канцлер Германии стал реже мыться в целях экономии энергии

Ради того чтобы сэкономить энергию, вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек стал проводить в душе значительно меньше времени. Об этом он заявил в пятницу, 24 июня, изданию Der Spiegel.

«Я значительно сократил время принятия душа. Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро принимаю душ», — сказал он.

По словам Хабека, он соблюдает рекомендации своего министерства. Быстрый прием душа, по словам министра, позволяет сэкономить деньги и энергию.

Хабек также рассказал об инициативе властей Нидерландов, которые предлагают гражданам сократить время принятия душа с 10 до пяти минут.

24 июня Хабек заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, Хабек подчеркнул, что Германия находится в газовом кризисе и потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

Днем ранее Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Как подчеркнул Хабек, на данное решение повлияло уменьшение поставок газа и высокая рыночная цена на газ. Кроме того, он назвал газ дефицитным товаром в Германии.

20 июня глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет после российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.