Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью возросло до пяти
Общество
Названы вакансии для молодежи с зарплатой до 200 тыс. рублей
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 53,4 рубля
Наука
Ученые предупредили о быстрой мутации оспы обезьян
Экономика
Хорватия вступит в еврозону 1 января 2023 года
Мир
Страны ЕС выделят €9 млрд Украине
Туризм
В Крыму сняли запрет на купание на пляжах
Общество
В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
Спорт
Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
Мир
Шольц призвал прекратить спекуляции по теме поставок по «Северному потоку»
Общество
Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова
Сюжет:

Вице-канцлер Германии стал реже мыться в целях экономии энергии

0
Фото: REUTERS/Christian Mang
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ради того чтобы сэкономить энергию, вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек стал проводить в душе значительно меньше времени. Об этом он заявил в пятницу, 24 июня, изданию Der Spiegel.

Газ на раз: Берлину придется отказаться от перехода к «зеленой» экономике
Как Германия справляется с дефицитом голубого топлива после сокращения поставок из РФ

«Я значительно сократил время принятия душа. Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро принимаю душ», — сказал он.

По словам Хабека, он соблюдает рекомендации своего министерства. Быстрый прием душа, по словам министра, позволяет сэкономить деньги и энергию.

Хабек также рассказал об инициативе властей Нидерландов, которые предлагают гражданам сократить время принятия душа с 10 до пяти минут.

24 июня Хабек заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, Хабек подчеркнул, что Германия находится в газовом кризисе и потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

Днем ранее Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Как подчеркнул Хабек, на данное решение повлияло уменьшение поставок газа и высокая рыночная цена на газ. Кроме того, он назвал газ дефицитным товаром в Германии.

20 июня глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет после российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022