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Путин назвал сумасшествием призывы европейских чиновников рассердить его

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Фото: ТАСС/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин прокомментировал распространившуюся по Европе картинку с призывом «Хочешь рассердить Путина, мойте только эти четыре места». Выступая 20 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени» он назвал подобную идею сумасшествием.

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«Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электроэнергию». Ну бред какой-то просто», — сказал президент.

Российский лидер также призвал остерегаться спекуляций на теме проблем с экологией и принятия необоснованных решений.

«В западных странах сегодня сталкиваются с проблемами энергетики, а одна из составляющих — это спекуляция на экологии. Во внутриполитической повестке спекулируют этим, пугают этими проблемами людей, а потом принимают решения необоснованные, не просчитанные, а следующий шаг - ищут виноватых. Вот мы не должны так поступать», — заявил Путин.

24 июня вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек признался, что стал проводить в душевой гораздо меньше времени для экономии электроэнергии.

Еврокомиссия (ЕК) 18 мая представила план перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от энергоресурсов из России. Европа собирается увеличить объемы использования таких энергоресурсов, как сжиженный сланцевый газ, канадская нефть, добытая из нефтеносных песков, и уголь. При этом все эти энергоресурсы являются наиболее «грязными» с точки зрения увеличения объемов CO2 в атмосфере, в том числе и по причине крайне затратных «тепловых» способов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также грозит экологическими проблемами. Как отметил 17 мая президент России Владимир Путин, европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

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