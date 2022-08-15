Протесты из-за роста цен на топливо предрекли в Германии к осени
Глава германской Левой партии Мартин Ширдеван предрек протесты в стране к осени из-за роста цен на энергоносители и из-за растущей инфляции. На прошедшей 15 августа пресс-конференции он также добавил, что активистам из различных общественных и экологических объединений следует объединиться, чтобы оказать давление на власть.
Ссылаясь на местный Союз арендаторов, Ширдеван отметил, что миллионы домашних хозяйств страны столкнулись с проблемами из-за оплаты отопления. Всё это, по мнению главы партии, приведет к недовольству жителей Германии.
Политик добавил, что призывы к протестам в сентябре также слышны в Австрии, Великобритании и во Франции.
«Повсюду в Европе будут протестные движения из-за цен на энергоносители, из-за инфляции в целом и из-за ошибочной политики, которую пытаются вести правительства в этих странах, чтобы справиться с кризисом. И это будет происходить также в Германии», — пояснил он.
Проблема с дефицитом газа в стране обсуждалась и ранее. 9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.
Ранее, 29 июля, агентство Bloomberg заявило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться.
Газовый кризис, выразившийся в нехватке газа и росте цен на него, разразился в Европе, в частности, в результате введения странами ЕС антироссийских санкций.