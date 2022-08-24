Реклама
Прямой эфир
Общество
В Фонде Евгения Ройзмана подтвердили его задержание и обыски
Мир
В Турции заявили о снижении напряженности на ЗАЭС в случае визита МАГАТЭ
Общество
Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом
Мир
Прага отвергла обвинение Небензи в поддержке терроризма
Мир
В ДНР сообщили о трех обстрелах Донецка украинскими боевиками
Мир
В Совфеде заявили об отказе США работать с комиссией по биолабораториям
Общество
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски 64 человек на баржах близ Сахалина
Мир
Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации
Общество
Число кибератак на бизнес и госорганы выросло до семи раз
Экономика
На летних верандах предложили разрешить продажу алкоголя
Экономика
В России начали тестировать начисление зарплат через СБП
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 24 августа
Сюжет:

В Турции прокомментировали вопрос принадлежности Крыма при подписании соглашений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае подписания соглашения с Россией Крым должен будет снова стать украинской территорией. Такое заявление 24 августа сделал официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.

Попутали берега: Анкара сохраняет претензии на Крым
Президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет дружить с Зеленcким, но не считает полуостров ни российским, ни украинским

Он подчеркнул, что позиция Турции в вопросе принадлежности полуострова не изменилась.

«Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», — передает слова Калына турецкий телеканал TRT.

Он дал оценку отношениям Москвы и Киева, сказав, что новую платформу для возобновления переговоров может создать соглашение о зерновом коридоре, однако это будет возможно только при условии международной поддержки.

Представитель турецкого лидера высказался и по вопросу посещения Международного агентства по атомной энергии Запорожской атомной электростанции. Он предположил, что визит снимет напряженность на некоторое время, и подчеркнул, что никто, включая Россию, не хочет ядерной катастрофы.

Калын также добавил, что Турция прилагает усилия, чтобы сблизить стороны по вопросу сотрудничества.

11 августа вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности. Он также добавил, что «кукловоды» Киева из Вашингтона также не могут смириться с провалом своих планов в 2014 году установить контроль над дислоцированными в Севастополе военно-морскими объектами.

10 августа глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются «очередным пшиком». Он подчеркнул, что полуостров надежно укреплен в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.

Тогда же депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк сказал, что посягательства киевского режима во главе президента Украины Владимира Зеленского на Крым будут иметь для них фатальные последствия. Он также заявил, что ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022