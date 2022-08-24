В Турции прокомментировали вопрос принадлежности Крыма при подписании соглашений

В случае подписания соглашения с Россией Крым должен будет снова стать украинской территорией. Такое заявление 24 августа сделал официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.

Он подчеркнул, что позиция Турции в вопросе принадлежности полуострова не изменилась.

«Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», — передает слова Калына турецкий телеканал TRT.

Он дал оценку отношениям Москвы и Киева, сказав, что новую платформу для возобновления переговоров может создать соглашение о зерновом коридоре, однако это будет возможно только при условии международной поддержки.

Представитель турецкого лидера высказался и по вопросу посещения Международного агентства по атомной энергии Запорожской атомной электростанции. Он предположил, что визит снимет напряженность на некоторое время, и подчеркнул, что никто, включая Россию, не хочет ядерной катастрофы.

Калын также добавил, что Турция прилагает усилия, чтобы сблизить стороны по вопросу сотрудничества.

11 августа вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности. Он также добавил, что «кукловоды» Киева из Вашингтона также не могут смириться с провалом своих планов в 2014 году установить контроль над дислоцированными в Севастополе военно-морскими объектами.

10 августа глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются «очередным пшиком». Он подчеркнул, что полуостров надежно укреплен в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.

Тогда же депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк сказал, что посягательства киевского режима во главе президента Украины Владимира Зеленского на Крым будут иметь для них фатальные последствия. Он также заявил, что ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.