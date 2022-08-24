В Рязанской области сообщили о приостановке распространения огня на юг и запад региона

Продвижение природных пожаров на юг и запад в Рязанской области почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Павел Малков.

«Усилена группировка сил в основном направлении пожара. Ночью работа будет продолжена. Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено», — написал Малков.

По его словам, пожар перемещается в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.

Он также выразил благодарность участникам борьбы со стихией, отдельно поблагодарив правительство Москвы.

22 августа в МЧС сообщили, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. В тот же день стало известно, что из столицы в Рязанскую область на тушение пожаров направлены дополнительно 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС. Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.