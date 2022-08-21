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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В столице в последнюю неделю августа ожидается аномально жаркая погода — до +33 градусов. Об этом сообщил в воскресенье, 21 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В Москве ожидается настоящая жара. 28-30 градусов в понедельник, а уже [во] вторник и среду — 31-33 градуса. Существенных осадков не ожидается», — приводит его слова ТАСС.

Метеоролог подчеркнул, что в понедельник еще можно ждать небольшую облачность, а уже со вторника установится ясная погода.

Температурный фон выше климатической нормы будет объясняться перемещением воздушных масс с юга, а именно Турции, Малой Азии, Ближнего Востока.

«Это приведет к тому, что температура будет на 7-8 градусов выше климатической нормы, в летний период это аномалия очень большая», — добавил Вильфанд.

По его словам, температура будет понижаться после пятницы. При этом значения все равно останутся выше нормы — в диапозоне 25-29 градусов. Давление в течение всей недели примерно на 7-10 мм ртутного столба, такой показатель считается превышающим норму.

18 августа в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы предупредили, что экстремальная жара сохранится в Москве в ближайшие 10 дней. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы.

В то же время в столице в последние дни наблюдается запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ближайшие 3–4 дня такая ситуация вряд ли изменится, поскольку столица остается под влиянием антициклона, для которого характерны так называемые нисходящие воздушные потоки. Таким образом, воздух и все выбросы прижимаются к земле, что не способствует рассеиванию.

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