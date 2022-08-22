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Пять лесных пожаров действуют в Рязанской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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На территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тыс. га, следует 22 августа из данных «Авиалесоохраны».

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Два пожара по-прежнему наблюдаются на землях лесного фонда на площади почти в 7,5 тыс. га. Другие два возгорания действуют на землях особо охраняемых природных территорий в заповедниках «Окский» и «Мещерский» на площади 1,1 тыс. га. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади 45 га.

Отмечается, что в ночь на 22 августа число пожаров осталось прежним, а площадь, пройденная огнем, не увеличилась. Также указано, что за неделю, с 15 по 21 августа лесопожарные силы ведомства и привлеченные ими лица ликвидировали 429 лесных пожаров в 52 регионах России.

Ранее в понедельник сообщалось, что в некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. По данным очевидцев, такие ситуации сложились в районах Зюзино и Коньково, а также на западе города, в Раменках.

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале недели.

В тот же день стало известно, что из-за высокой пожарной опасности принято решение об эвакуации населенного пункта Голованово под Рязанью. До этого было принято решение об эвакуации деревни Ольгино Клепиковского района, в которой находятся 25 человек. Также частичная эвакуация была объявлена в Деулино, но позже ее отменили, так как огонь от лесных пожаров отступил от населенного пункта.

К 21 августа общая площадь лесных массивов в Рязанской области, по которым прошелся пожар, составила также 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации введен режим ЧС. Лесные пожары обусловлены жаркой погодой, установившейся в центральной части России.

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