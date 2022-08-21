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Концентрация гари в Москве увеличится в 1,5 раза в начале недели

Синоптики предупредили о повышение концентрации гари в Москве в 1,5 раза
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Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey
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Концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале недели. Об этом сообщил в воскресенье, 21 августа, сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Минувшим утром москвичи и жители Подмосковья снова ощутили запах гари. Днем из-за усиления ветра экологическая ситуация улучшилась. Однако, как прогнозируют синоптики, в начале предстоящей недели вредная аэрозольно-газовая смесь снова будет накапливаться в воздухе.

«Концентрация продуктов горения лесных пожаров (окиси и двуокиси углерода, оксидов азота, водных испарений, мельчайших твердых частиц — сажи, золы, пепла, капель смолы и т.д.) в атмосфере столичного региона в ночь и утром на понедельник и на вторник может возрасти в 1,5 раза от утренних показателей воскресенья с ухудшением видимости до нескольких километров в период с 5 до 9 часов утра», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

После смены направления ветра воздух очистится только в пятницу, при этом легче дышать станет уже в четверг.

Тишковец также предупредил о высокой пожароопасности в центральной России из-за аномальной засухи.

«В регионах откуда происходит вынос воздушных масс, ситуация с пожарами только ухудшается», — отметил метеоролог.

Запах гари и небольшой смог фиксировались в столице 17 августа, преимущественно на юге, западе и юго-западе города в утренние часы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что, по данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. К 21 августа общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.

Лесные пожары обусловлены, в том числе, жаркой погодой, установившейся в центральной части России. В столице в последнюю неделю августа ожидается аномально жаркая погода — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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