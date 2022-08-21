В Рязанской области пожары прошли на 8,6 тыс. га леса

Общая площадь лесных массивов в Рязанской области, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га, сообщает 21 августа ТАСС со ссылкой на заявление правительства региона.

«Площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тыс. га, площадь горения не выросла и составляет примерно 180 га», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что накануне, 20 августа, площадь, по которой уже прошел огонь, составляла 6,5 тыс. га.

Ранее, 19 августа, врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС. В целом ситуация с лесными возгораниями в регионе продолжает осложняться, причиной являются погодные условия

В этот же день сообщалось, что в Рязанской области локализовали крупный верховой пожар, подбирающийся к селу Дедулино. Сейчас к тушению очагов возгораний привлечены 10 самолетов и вертолетов. Было совершено 350 вылетов и сброшено 2,5 тыс. т воды.

18 августа глава МЧС России Александр Куренков лично прибыл в регион для оценки ситуации. Он отметил, что погодные условия значительно осложняют тушение, поэтому тактические мероприятия продолжаются и в ночное время.