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В Рязанской области пожары прошли на 8,6 тыс. га леса

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Общая площадь лесных массивов в Рязанской области, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га, сообщает 21 августа ТАСС со ссылкой на заявление правительства региона.

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«Площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тыс. га, площадь горения не выросла и составляет примерно 180 га», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что накануне, 20 августа, площадь, по которой уже прошел огонь, составляла 6,5 тыс. га.

Ранее, 19 августа, врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС. В целом ситуация с лесными возгораниями в регионе продолжает осложняться, причиной являются погодные условия

В этот же день сообщалось, что в Рязанской области локализовали крупный верховой пожар, подбирающийся к селу Дедулино. Сейчас к тушению очагов возгораний привлечены 10 самолетов и вертолетов. Было совершено 350 вылетов и сброшено 2,5 тыс. т воды.

18 августа глава МЧС России Александр Куренков лично прибыл в регион для оценки ситуации. Он отметил, что погодные условия значительно осложняют тушение, поэтому тактические мероприятия продолжаются и в ночное время.

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