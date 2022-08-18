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Общество
Глава МЧС Куренков оценил ситуацию с пожарами в Рязанской области

Глава МЧС оценил ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области

Глава МЧС Куренков указал на отсутствие угроз населенным пунктам в связи с пожарами в Рязанской области
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Фото: МЧС РФ
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Угроз населенным пунктам в районе лесных пожаров в Рязанской области пока нет, однако ситуация осложняется погодными условиями. Об этом заявил 18 августа глава МЧС России Александр Куренков.

«В ближайшее время ожидаем порывов ветра до 15 м/с. И минерализованные полосы, которые были выделены лесхозом, огонь форсирует. Поэтому ситуация непростая, но мы делаем всё, чтобы возгорания локализовать», — сообщил глава МЧС журналистам по итогам координационного совещания в Рязанской области.

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Куренков указал, что ночью будут продолжаться тактические мероприятия, необходимые для предотвращения распространения возгорания. Сейчас над данной проблемой работает авиация, задействованы 12 единиц авиатехники.

«Москва очень хорошо помогает и авиатехникой, и людьми тоже», — добавил министр.

Ранее стало известно, что глава МЧС РФ приехал в Рязанскую область для оценки ситуации, которая сложилась в результате крупных природных пожаров, а также для проверки оказания помощи населению. На координационном совещании с представителями учреждений и ведомств, задействованных в ликвидации пожаров, Куренков дал поручение губернаторам регионов РФ обновить и усилить противопожарные минерализованные полосы вокруг населенных пунктов.

Кроме того, губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов было рекомендовано ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за пожарной опасности до улучшения ситуации и стабилизации пожарной обстановки.

Отмечается, что в регионе продолжают действовать четыре очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах. По поручению министра МЧС на тушение пожаров были дополнительно направлены самолет амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.

Ранее в четверг сообщалось, что причиной природных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза. В настоящий момент в регионе сохраняется три очага природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 800 га.

В свою очередь, власти Подмосковья уже приняли решение ограничить посещение земель лесного фонда с 19 по 28 августа на фоне осложнения пожарной обстановки в лесах. Как заявили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области, на территории земель лесного фонда Подмосковья введен высокий (IV) класс пожарной опасности.

Запах гари и дым появились в Москве в результате лесных пожаров, бушующих в Рязанской области. Ранее в этот день в Роспотребнадзоре дали москвичам рекомендации по защите от гари — в частности, в ведомстве посоветовали носить медицинские маски и ограничить прогулки. Кроме того, специалисты посоветовали ограничить физические нагрузки и занятия спортом на открытом воздухе.

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