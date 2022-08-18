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Общество
Глава МЧС Куренков оценил ситуацию с пожарами в Рязанской области

Глава МЧС рекомендовал ввести в ЦФО и ПФО запрет на посещение лесов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов рекомендовано ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за пожарной опасности. Об этом 18 августа сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

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«Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки», — отметил глава МЧС на координационном совещании в Рязанской области.

Куренков также отметил, что следует усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков и ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации и стабилизации пожарной обстановки.

В свою очередь, власти Подмосковья уже приняли решение ограничить посещение земель лесного фонда с 19 по 28 августа на фоне осложнения пожарной обстановки в лесах. Как заявили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области, на территории земель лесного фонда Подмосковья введен высокий (IV) класс пожарной опасности.

Ранее в четверг сообщалось, что причиной природных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза. В настоящий момент в регионе сохраняется три очага природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 800 га.

Тогда же стало известно, что по поручению главы МЧС России на устранение пожаров были дополнительно направлены самолет-амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.

Запах гари и дым появились в Москве в результате лесных пожаров, бушующих в Рязанской области. Ранее в этот день в Роспотребнадзоре дали москвичам рекомендации по защите от гари — в частности, в ведомстве посоветовали носить медицинские маски и ограничить прогулки. Кроме того, специалисты посоветовали ограничить физические нагрузки и занятия спортом на открытом воздухе.

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