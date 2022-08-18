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В Подмосковье ограничат посещение лесов до конца лета

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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В Подмосковье ограничат посещение земель лесного фонда с 19 по 28 августа на фоне осложнения пожарной обстановки в лесах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

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«Мы вынуждены усилить меры для снижения рисков возгораний в лесах. ‹...› Только с начала этой недели лесными пожарными ликвидировано 14 возгораний, 7 из которых произошли 16 августа. Все пожары ликвидированы в день обнаружения без угрозы населенным пунктам и объектам экономики», — цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он отметил, что на территории земель лесного фонда Подмосковья ввели высокий (IV) класс пожарной опасности. В указанный период пребывание граждан и въезд транспортных средств в эти места будет ограничен.

Отмечается, что на фоне сложившейся обстановки в лесах усилено патрулирование и организовано ежедневное дежурство ответственных лиц.

17 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о пожарной опасности в Московской области из-за жары. Он отметил, что дымка, смог и низкое качество воздуха ожидают жителей столичного региона в ближайшие дни. По его словам, это вызвано не только пожарами, но и обширным антициклоном. Пожарная опасность в Подмосковье, по его словам, сохранится до конца августа.

В последние дни жители столицы начали жаловаться на запах гари. Известно, что он идет от лесных пожаров в Рязанской области. В Роспотребнадзоре призвали москвичей носить медицинские маски и ограничить прогулки.

Как заявили власти Рязанской области, за сутки площадь возгорания увеличилась более чем вдвое — до 181 га. Для тушения пожара привлекли свыше 300 специалистов и более 100 единиц техники.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер продлится еще двое суток. По его словам, направление ветра не сменится на протяжении 36–48 часов.

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