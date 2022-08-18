Роспотребнадзор призвал носить маски из-за запаха гари

В Роспотребнадзоре призвали жителей Москвы и Подмосковья носить медицинские маски и ограничить прогулки из-за запаха гари. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 18 августа.

В частности, в ведомстве призвали ограничить пребывание детей на игровых площадках, а также время прогулок в детских дошкольных учреждениях. Кроме того, специалисты посоветовали ограничить физические нагрузки и занятия спортом на открытом воздухе.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре призвали чаще делать влажную уборку помещений, пишет сайт kp.ru. Также не стоит забывать про обильное питье (зеленый чай, щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника и брусники).

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания — появлении признаков одышки, кашля, бессонницы — необходимо обратиться к врачу.

Специалисты Роспотребнадзора осуществляют оперативный мониторинг качества атмосферного воздуха на территориях, подверженных задымлению, связанному с возникновением природных пожаров в Рязанской области.

Ранее 18 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ветер, который приносит в Москву из пострадавшей от лесных пожаров Рязанской области едкий смог и запах гари, сохранится приблизительно еще двое суток. По его словам, направление ветра не изменится в течение 36-48 часов, пишет RT. Если ситуацию стабилизировать не удастся, результаты отразятся на воздухе в столичном регионе.

По данным «Федерального агентства новостей», дым добрался и до некоторых городов Подмосковья. В их числе — Ступино на юге Московской области и Королев на северо-востоке.

Как отмечает «Ридус», накануне запах гари ощущался в юго-западных и южных районах столицы, а в четверг добрался и до центра столицы. К примеру, из-за дымки с Садового кольца уже едва видно башни Москва-сити.

Накануне в Рослесхозе сообщили, что задымление пришло с территории локализованного пожара в Рязанской области. В МЧС добавили, что в столице не выявлено возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха, сообщает телеканал «360».

17 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для оказания содействия в локализации возгораний из Москвы в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета: ВК-117 – для авиационной разведки, КА-32 и МИ-26 – для тушения пожаров, пишет НСН.

В тот же день Гидрометцентр продлил для Москвы оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Как отмечает телеканал «Звезда», предупреждение будет действовать до 18:00 четверга, 18 августа. Городские службы проводят полив и аэрацию улиц, в метро раздают бесплатную воду.