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Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась более чем вдвое

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Площадь лесных пожаров в Рязанской области за последние сутки увеличилась до 181 га. Об этом 18 августа сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

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«В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 га. На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Значительная помощь оказана со стороны правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области», — написал Малков в Telegram.

По его словам, самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово. Губернатор рассказал, что в ближайшее время осадков не ожидается, по прогнозам сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка.

Днем ранее Малков сообщил, что на территории Рязанской области действует пять очагов природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 800 га, а очагов возгорания — 84,8 га.

18 августа запах гари от лесных пожаров в Рязанской области добрался до северных районов Москвы. Ранее дымка с резким запахом гари накрыла юго-запад города. Также очевидцы сообщали о появлении смога на улицах Москвы.

Также в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер продлится еще двое суток. По его словам, направление ветра не сменится на протяжении 36–48 часов.

Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве.

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