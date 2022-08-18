Запах гари добрался до северных районов Москвы

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области 18 августа дошел до северных районов Москвы.

Также очевидцы сообщали о появлении смога на улицах Москвы. Они делятся фотографиями в социальных сетях. Дымка с резким запахом гари накрыла несколько районов столицы, в частности юго-запад города.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер продлится еще двое суток. По его словам, направление ветра не сменится на протяжении 36–48 часов.

Накануне в Рослесхозе сообщили, что задымление пришло с территории локализованного пожара в Рязанской области. В МЧС добавили, что в столице не выявлено возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха.

Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве из-за поступивших сообщений о запахе гари.