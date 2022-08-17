Синоптик предупредил о пожарной опасности в Подмосковье из-за жары

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о пожарной опасности в Московской области из-за жары.

В беседе с НСН в среду, 17 августа, специалист отметил, что дымка, смог и низкое качество воздуха ожидают жителей столичного региона в ближайшие дни. По его словам, это вызвано не только пожарами, но и обширным антициклоном, который уже долгое время находится над центральной частью Европейской России.

«Для антициклональной погоды характерны слабые ветра и так называемые нисходящие воздушные потоки. То есть всё, что выбрасывается в атмосферу, остается там, где оно выброшено. Ветер не рассеивает эти вредные продукты, а антициклональные нисходящие потоки как бы прижимают это всё к земле и не дают рассеиваться», — пояснил Леус.

Пожарная опасность в Подмосковье, по его словам, сохранится до конца августа, существенных осадков не прогнозируется.

Метеоролог также отметил, что дым от природных пожаров под Рязанью будет тянуть к столичному региону еще несколько дней.

Ранее 17 августа из-за сильной жары от 30 до 32 градусов в Москве сотрудники Гидрометцентра в среду, 17 августа, вновь объявили «оранжевый» уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 18:00 среды, уточняет RT. Также в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за пожарной обстановки. Предупреждение будет действовать до 20:00 17 августа, сообщает телеканал «360».

Также в Москве и области до 18 августа продлили предупреждение о высокой пожароопасности, уточняет агентство городских новостей «Москва». Ситуацию в Москве 17 августа синоптики оценивают, присваивая ей четвертый, предпоследний, класс пожароопасности, уточняет сайт kp.ru.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», минтранс Подмосковья призвал к осторожности на дорогах из-за жары и не садиться за руль при плохом самочувствии. Также автомобилистов попросили не превышать скоростной режим и быть внимательными в зонах пешеходных переходов. Пешеходов также призвали соблюдать осторожность при переходе дорог, пишет «Москва 24».

15 августа ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в пятницу в Москве возможен кратковременный дождь с небольшим снижением температуры воздуха.