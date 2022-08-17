Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве

Из-за сильной жары от 30 до 32 градусов в Москве сотрудники Гидрометцентра в среду, 17 августа, вновь объявили «оранжевый» уровень опасности. Соответствующие данные появились на сайте ведомства.

Предупреждение о сильной жаре в российской столице будет действовать с 11:00 до 18:00.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — сообщили в Гидрометцентре.

При этом, 15 августа ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в пятницу в Москве возможен кратковременный дождь с небольшим снижением температуры воздуха.

Тогда же в столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Кроме того, в связи с прогнозируемой погодой «желтый» уровень пожароопасности объявили на территории Московской области.