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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Об этом стало известно из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра 15 августа.

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Предупреждение об очень высокой температуре в Москве будет действовать с 11:00 до 21:00 мск.

В связи с прогнозируемой погодой желтый уровень пожароопасности объявили на территории Московской области. Предупреждение действует до 22:00 мск 16 августа.

15 августа москвичей ожидают переменная облачность и до 31 градуса тепла. На территории Московской области синоптики обещают от 27 до 32 градусов тепла днем и до +14 градусов ночью.

Накануне, 14 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «сверхлетнюю» погоду в столице в начале недели. Температура воздуха превысит норму на 5–6 градусов.

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