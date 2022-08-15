Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде 15 августа

Жаркая погода, переменная облачность и до 31 градуса тепла ожидают москвичей в понедельник, 15 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

В Москве в дневное время суток ожидается от 29 до 31 градуса выше нуля и от +17 до +19 градусов — в ночное.

На территории Московской области синоптики обещают от 27 до 32 градусов тепла днем и до +14 градусов ночью.

Ожидается ветер восточного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Накануне, 14 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «сверхлетнюю» погоду в столице в начале недели. Температура воздуха превысит норму на 5–6 градусов.