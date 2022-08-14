Синоптик пообещал «сверхлетнюю» погоду в Москве на следующей неделе

В начале следующей недели в Москве ожидается «сверхлетняя» погода, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода будет летняя, я бы даже сказал «сверхлетняя». Климатически самый жаркий период уже прошел, потому что он приходится на конец июля, а сейчас наступает середина августа. Но тем не менее температура такая, что о ней можно говорить, что она летняя не в московском исполнении, а в курско-ростовском. Связана эта «сверхлетняя» для московского региона погода с тем, что управляет погодой сейчас мощный антициклон. Давление высокое, небо ясное», — сказал синоптик в интервью с RT в воскресенье, 14 августа.

Вильфанд предупредил, что в начале недели температура будет выше нормы приблизительно на 5 °С, а к середине недели — на 6 °С.

«Ночи становятся почти тропическими. В ночь на понедельник и вторник температура будет в диапазоне +16…+19 °С в спальных районах и +20…+22 °С в центре Москвы. А дневные температуры будут держаться в диапазоне +28…+32 °С. Это опасная погода. И особенно эта опасность возрастает в связи с теплыми ночами, потому что человеческий организм не успевает восстановиться от летнего зноя. Осадков в течение всей недели не ожидается», — дополнил эксперт.

О приходе в Москву жары из Европы на следующей неделе Вильфанд заявлял 10 августа. Он уточнял, что повышение температуры начнется с четверга, когда столбик термометра поднимется до +24…+26 °С. В пятницу потеплеет уже до +26…+28 °С. А в субботу и в воскресенье температура воздуха прогреется до +30 °С.

На следующий день синоптик сказал, что холодные воздушные массы с севера, перемещаясь в столичный регион, делают погоду в Москве умеренной по сравнению с аномально жаркой Европой, куда воздушные потоки поступают с юга.