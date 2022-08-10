Вильфанд рассказал о приходе в Москву европейской жары

В Москве и европейской части России к концу недели наступит жаркая погода, пришедшая из Европы. Об этом 10 августа сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Европейская жара до нас дойдет, но все-таки не будет такой сумасшедшей жары, когда температура 35-36 градусов, как во Франции, Испании, на западе Германии, в Италии, где реки пересохли, и вводится регулирование», — цитирует агентство слова Вильфанда.

Синоптик уточнил, что повышение температуры начнется с четверга, когда столбик термометра поднимется до 24-26 градусов тепла. В пятницу потеплеет уже до 26-28 градусов. А в субботу, и в воскресенье температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла.

Вильфанд объяснил похолодание, пришедшее в столицу в начале недели, влиянием северного ветра, и добавил, что в конце текущей недели определяющим будет влияние солнечной энергии.

«Рассчитывать, что с понедельника (15 августа) можно будет играть на понижение не стоит, в начале следующей недели тоже будет высокая температура около 30 градусов», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Осадков, по словам синоптика, ждать в ближайшее время также не стоит — будет малооблачно и жарко.

8 августа Вильфанд заявил о продолжении купального сезона в России и рассказал, что оставшаяся часть августа будет по-летнему теплой.