Вильфанд рассказал о продолжении купального сезона в августе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью порталу Pravda.Ru рассказал, что оставшаяся часть августа будет по-летнему теплой.

«Сейчас над европейской территорией России идет медленное неуклонное развитие антициклональной циркуляции, — отметил синоптик, — Уже завтра небо будет переменное. Солнышко появится. Начиная с четверга, 11 августа, его будет много».

Вильфанд добавил, что до самого конца августа простоит солнечная, очень теплая погода. Причиной этому послужил антициклон, в центр которого попадет европейская часть страны. Антициклон принесет с собой ясную солнечную погоду и активную энергию солнца.

По словам синоптика, европейская часть России с каждым днем приближается к теплой части этого антициклона. Поэтому воздушные массы, которые сегодня и завтра двигаются на север и на северо-восток, в субботу-воскресенье будут уже перемещаться с востока и юго-востока. Это приведет к тому, что, кроме солнечного тепла, на территорию страны придут и теплые воздушные массы, сформировавшиеся на юго-востоке Западной Сибири и Северного Казахстана.

Синоптик подчеркнул, что в выходные и в начале следующей недели температура воздуха достигнет, а кое-где где и перевалит за 30-градусную отметку.

«Лето продолжается. Температура воды будет очень хорошая, высокая. Купальный сезон продолжается», — подчеркнул Роман Вильфанд.

Накануне, 8 августа, Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду с температурными показателями в 22–24 градуса выше нуля и кратковременными осадками, которой ознаменуется начало недели. При этом метеоролог предупредил об изменениях погоды в Москве в среду: так, вероятность осадков снизится, а температура, напротив, повысится до 23–25 градусов тепла.