Вильфанд рассказал о «возвращении лета» в Москву в конце недели

В первой половине недели в Москве и области ожидается прохладная погода с температурой около +22...+24 градуса и кратковременными осадками. При этом в конце недели столбики термометров повысятся до +28 градусов, в регион вернется лето, сообщил 8 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Главное отличие погоды на нынешней неделе от прошлогодней, я говорю сейчас о центре Европейской России, то есть Москве и сопредельных областях, заключается в том, что они будут находиться в области влияния антициклона. На прошлой неделе Москва находилась в теплой части антициклона, а это значит, что помимо антициклональной циркуляции, помимо малооблачного неба была циркуляция теплых воздушных масс с юго-востока. Начиная с сегодняшнего дня изменение циркуляции приводит к тому, что Москва будет находиться в холодной части антициклона», — пояснил специалист.

Он уточнил, что режим погоды будет антициклональный, подразумевающий теплую погоду, но воздушные массы будут прохладные, с севера.

По его словам, температурный фон в Москве прогнозируется близким к обычным значениям. В первой половине недели температура в центре Европейской России будет около нормы, то есть +22...+24 градуса. Ожидаются кратковременные, местами интенсивные осадки.

При этом в среду погодные условия изменятся: погода будет малооблачная, вероятность осадков небольшая, а температурный фон повысится до +23...+25 градусов, указал Вильфанд.

«Начиная с четверга температура будет повышаться, потому что гребень высокого давления будет постепенно продвигаться на восток, влияние холодных воздушных масс там будет не так выражено, и температура перевалит 25-градусную отметку. В пятницу и субботу она будет +26...+28 градусов, то есть лето возвращается. Температура будет выше нормы примерно на полтора градуса, а это много. И со второй половины недели существенных осадков не ожидается. Небольшие кратковременные дожди будут», — добавил метеоролог.

Ранее в этот день Вильфанд предупредил об аномальной жаре до +40 градусов в ряде регионов России. Так, знойные дни прогнозируются в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и степных районах Республики Крым.

В то же время 8 августа на территории Москвы до 21:00 мск объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Кроме того, порывы ветра могут достигать 15 м/с.