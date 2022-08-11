Реклама
Прямой эфир
Политика
Власти Крыма предупредили Киев о крахе из-за идеи отторжения полуострова от РФ
Экономика
Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа «недружественной» Болгарии
Экономика
Bloomberg назвало Россию победителем на энергетических рынках
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
Южная Корея опровергла обвинения КНДР в распространении коронавируса
Экономика
Каждый восьмой россиянин намерен накопить на пенсию не менее 1 млрд рублей
Армия
Опубликованы кадры работы вертолетов Ми-28 в ходе спецоперации РФ
Мир
ВСУ выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой
Общество
Вильфанд объяснил причину умеренной погоды в Москве на фоне жары в Европе
Мир
В Египте 11 человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом
Мир
Дипломаты в Исландии потребовали официального извинения за оскорбление флага России
Сюжет:

Вильфанд объяснил причину умеренной погоды в Москве на фоне жары в Европе

0
Фото: REUTERS/Rebecca Noble
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холодные воздушные массы с севера, перемещаясь в столичный регион, делают погоду в Москве умеренной по сравнению с аномально жаркой Европой, куда воздушные потоки поступают с юга, рассказал 11 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Климат вне контроля: чем Центральной России грозят жаркие выходные
Температура приблизится к метеорекорду, может стать причиной инфарктов и инсультов

«Если представить себе антициклон как некий шар, то движение воздуха в антициклоне движется по часовой стрелке. Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии — с юга. Когда два фактора входят в резонанс — мощная энергия солнца и перенос очень теплых воздушных масс с юга, — тогда устанавливается особенно жаркая погода. Именно поэтому такая ситуация складывается сейчас в Испании, во Франции, на западе Германии», — объяснил он «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что антициклон сейчас протянулся от центра Атлантики до западных границ России.

«Гребень высокого давления достиг и Москвы. Почему у нас такая умеренная погода? Да потому, что воздушные массы перемещаются с севера, они сформировались в полярных регионах. Конечно, нехолодно — 21–24 градуса, но все-таки», — сказал он.

Днем ранее, 10 августа, Вильфанд рассказал, что в Москве и европейской части России к концу недели наступит жаркая погода, пришедшая из Европы. Повышение температуры начнется с четверга, когда столбик термометра поднимется до 24–26 градусов тепла. В пятницу потеплеет уже до 26–28 градусов. А в субботу и в воскресенье температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла.

В этой связи врач высшей категории, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева рассказала, что метеозависимым людям при смене погоды необходимо скорректировать режим питания и отказаться от физических нагрузок.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022