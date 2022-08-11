Вильфанд объяснил причину умеренной погоды в Москве на фоне жары в Европе

Холодные воздушные массы с севера, перемещаясь в столичный регион, делают погоду в Москве умеренной по сравнению с аномально жаркой Европой, куда воздушные потоки поступают с юга, рассказал 11 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если представить себе антициклон как некий шар, то движение воздуха в антициклоне движется по часовой стрелке. Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии — с юга. Когда два фактора входят в резонанс — мощная энергия солнца и перенос очень теплых воздушных масс с юга, — тогда устанавливается особенно жаркая погода. Именно поэтому такая ситуация складывается сейчас в Испании, во Франции, на западе Германии», — объяснил он «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что антициклон сейчас протянулся от центра Атлантики до западных границ России.

«Гребень высокого давления достиг и Москвы. Почему у нас такая умеренная погода? Да потому, что воздушные массы перемещаются с севера, они сформировались в полярных регионах. Конечно, нехолодно — 21–24 градуса, но все-таки», — сказал он.

Днем ранее, 10 августа, Вильфанд рассказал, что в Москве и европейской части России к концу недели наступит жаркая погода, пришедшая из Европы. Повышение температуры начнется с четверга, когда столбик термометра поднимется до 24–26 градусов тепла. В пятницу потеплеет уже до 26–28 градусов. А в субботу и в воскресенье температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла.

В этой связи врач высшей категории, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева рассказала, что метеозависимым людям при смене погоды необходимо скорректировать режим питания и отказаться от физических нагрузок.