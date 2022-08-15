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Москвичам пообещали дождь и спад жары к концу недели

Синоптик Позднякова: кратковременный дождь и снижение температуры ожидаются в Москве в конце недели
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жаркая погода в Москве и области сохранится в течение текущей рабочей недели, при этом в пятницу возможен кратковременный дождь и небольшое снижение температуры. Об этом сообщила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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«На эту рабочую неделю у нас сохранится жаркая погода. В первой половине недели осадков не ожидается. Начиная с дневных часов в пятницу возможен кратковременный дождь, там уже влияние антициклона, который обеспечивает нам такую жаркую погоду, будет уменьшаться. Во вторник минимальная температура в Москве +17... +19 градусов, дневная температура — +28...+30 градусов. То есть температура воздуха выше климатической нормы на три-четыре градуса», — сказала специалист.

По ее словам, в среду и четверг температура воздуха в Москве будет примерно такой же: переменная облачность, днем жарко и без осадков. При этом уже в пятницу Московский регион попадет под влияние фронта, поэтому днем возможен кратковременный дождь.

«Температура ночная останется на уровне +15...+20 градусов, дневная температура за счет увеличения облачности станет чуть ниже: +23...+28 градусов. Всё равно в Москве это будет выше +25, поэтому сохраняется категория «жаркая погода». В субботу местами кратковременный дождь может приниматься в течение всех суток, ночь останется теплой, температура днем будет порядка +24...+29 градусов. В принципе, погода будет более комфортной, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном», — добавила Позднякова.

15 августа в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Предупреждение об очень высокой температуре в Москве действует с 11:00 до 21:00 мск. Кроме того, в связи с прогнозируемой погодой «желтый» уровень пожароопасности объявили на территории Московской области. Предупреждение действует до 22:00 мск 16 августа.

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