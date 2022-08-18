Три самолета и два вертолета направлены на тушение пожаров в Рязанскую область
Три самолета и два вертолета направлены по поручению главы МЧС Александра Куренкова на тушение пожаров в Рязанскую область. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе министерства.
«Для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно направлены самолет амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76», — говорится в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что общая группировка сил и средств, задействованная в тушении пожара, составляет более 470 человек и 175 единиц техники.
В Рязанской области в настоящий момент сохраняется три очага природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 800 га.
Ранее в этот день врио губернатора региона Павел Малков заявил, что площадь очагов возгорания в Рязанской области за последние сутки увеличилась до 181 га. По его словам, значительная помощь оказана со стороны правительства Москвы, также прибыли дополнительные силы из Московской области.
Вместе с тем в Рослесхоз сообщили, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали истинную площадь лесных пожаров, из-за чего власти не смогли своевременно нарастить федеральные силы для их ликвидации.
Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области добрался до северных районов Москвы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер сохранится еще двое суток.