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В Рослесхозе указали на сокрытие властями реальной площади пожаров под Рязанью

Три самолета и два вертолета направлены на тушение пожаров в Рязанскую область

МЧС РФ направило три самолета и два вертолета на тушение пожаров в Рязанскую область
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Фото: ТАСС/МЧС России
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Три самолета и два вертолета направлены по поручению главы МЧС Александра Куренкова на тушение пожаров в Рязанскую область. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе министерства.

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«Для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно направлены самолет амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76», — говорится в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что общая группировка сил и средств, задействованная в тушении пожара, составляет более 470 человек и 175 единиц техники.

В Рязанской области в настоящий момент сохраняется три очага природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 800 га.

Ранее в этот день врио губернатора региона Павел Малков заявил, что площадь очагов возгорания в Рязанской области за последние сутки увеличилась до 181 га. По его словам, значительная помощь оказана со стороны правительства Москвы, также прибыли дополнительные силы из Московской области.

Вместе с тем в Рослесхоз сообщили, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали истинную площадь лесных пожаров, из-за чего власти не смогли своевременно нарастить федеральные силы для их ликвидации.

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области добрался до северных районов Москвы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер сохранится еще двое суток.

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