Реклама
Прямой эфир
Армия
Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область
Мир
МИД России раскритиковал предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС
Мир
В Латвии уничтожат один из последних памятников Ленину
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Мир
В бундестаге призвали Берлин сделать всё для возвращения турбины для СП в Россию
Мир
Подразделения ДНР взяли важную высоту на авдеевском направлении
Мир
В ЕК заявили о продолжении выдачи шенгенских виз россиянам по гумсоображениям
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд
Мир
Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Мир
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Мир
МИД РФ счел возможным отказ Евросоюза выдавать Шенген россиянам
Общество
Глава МЧС Куренков оценил ситуацию с пожарами в Рязанской области

Глава МЧС Куренков оценил ситуацию с пожарами в Рязанской области

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр МЧС РФ Александр Куренков приехал в Рязанскую область для оценки ситуации, которая сложилась в результате крупных природных пожаров, а также для проверки оказания помощи населению.

На координационном совещании с представителями учреждений и ведомств, задействованных в ликвидации пожаров, в четверг, 18 августа, Куренков дал поручение губернаторам регионов РФ обновить и усилить противопожарные минерализованные полосы вокруг населенных пунктов.

Горимая местность: регионам поручили вдвое сократить площадь лесных пожаров
Сколько денег власти выделят на борьбу с природными катаклизмами

«Необходимо обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельхозназначения и возле населенных пунктов с целью недопущения перехода огня на территории лесного фонда. Усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации», — дополнил он.

Кроме того, с вертолета Куренковым были изучены пострадавшие от пожара территории Рязанской области.

Отмечается, что продолжают действовать четыре очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.

Куренков вылетел в Рязанскую область ранее в этот день. По его поручению на тушение пожаров были дополнительно направлены самолет-амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.

В правительстве Рязанской области причиной природных пожаров в регионе назвали сухую грозу.

Ранее в четверг врио губернатора региона Павел Малков заявил, что значительная помощь в тушении пожаров оказана со стороны правительства Москвы, также прибыли дополнительные силы из Московской области.

Тем временем из Рязанской области ветер приносит в российскую столицу едкий смог и запах гари. В четверг сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что это затянется примерно еще на двое суток.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022