Глава МЧС Куренков оценил ситуацию с пожарами в Рязанской области

Министр МЧС РФ Александр Куренков приехал в Рязанскую область для оценки ситуации, которая сложилась в результате крупных природных пожаров, а также для проверки оказания помощи населению.

На координационном совещании с представителями учреждений и ведомств, задействованных в ликвидации пожаров, в четверг, 18 августа, Куренков дал поручение губернаторам регионов РФ обновить и усилить противопожарные минерализованные полосы вокруг населенных пунктов.

«Необходимо обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельхозназначения и возле населенных пунктов с целью недопущения перехода огня на территории лесного фонда. Усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации», — дополнил он.

Кроме того, с вертолета Куренковым были изучены пострадавшие от пожара территории Рязанской области.

Отмечается, что продолжают действовать четыре очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.

Куренков вылетел в Рязанскую область ранее в этот день. По его поручению на тушение пожаров были дополнительно направлены самолет-амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.

В правительстве Рязанской области причиной природных пожаров в регионе назвали сухую грозу.

Ранее в четверг врио губернатора региона Павел Малков заявил, что значительная помощь в тушении пожаров оказана со стороны правительства Москвы, также прибыли дополнительные силы из Московской области.

Тем временем из Рязанской области ветер приносит в российскую столицу едкий смог и запах гари. В четверг сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что это затянется примерно еще на двое суток.