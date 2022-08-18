Власти Рязанской области назвали причину природных пожаров в регионе
Причиной природных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в правительстве региона.
«По словам заместителя председателя правительства региона Дмитрия Филиппова, причиной природных пожаров стала сухая гроза. Об этом он сказал на оперативном совещании в «Пожлесе» утром, когда докладывал [врио губернатора региона Павлу] Малкову о ситуации», — сказали в правительстве области «РИА Новости».
В Рязанской области в настоящий момент сохраняется три очага природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 800 га.
Ранее в этот день Малков заявил, что значительная помощь в тушении пожаров оказана со стороны правительства Москвы, также прибыли дополнительные силы из Московской области.
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению пожаров. По его поручению на устранению пожаров были дополнительно направлены самолет амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.
Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области добрался до северных районов Москвы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер сохранится еще двое суток.