В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар, что позволило не допустить переход огня на село Дедулино. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе МЧС РФ.

«Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений и авиации МЧС удалось локализовать верховой пожар и не допустить его распространения на населенный пункт Дедулино», — передает сообщение «РИА Новости».

Там добавили, что сейчас к тушению очагов лесных пожаров привлечены 10 самолетов и вертолетов. На очаги возгораний сброшено уже почти 2,5 тыс. т воды. Было совершено 350 вылетов.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалистам экстренных служб удалось ликвидировать три очага лесного пожара в Рязанской области. Еще шесть возгораний действуют, а площадь пожара превышает 180 га.

18 августа глава МЧС России Александр Куренков лично прибыл в регион для оценки ситуации. Он отметил, что погодные условия значительно осложняют тушение, поэтому тактические мероприятия продолжаются и в ночное время.

По его поручению на тушение пожаров были дополнительно направлены самолет амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.