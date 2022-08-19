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Пожарные локализовали три очага лесных пожаров в Рязанской области

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Специалистам экстренных служб в пятницу, 19 августа, удалось ликвидировать три очага лесного пожара в Рязанской области. Из сообщения пресс-службы регионального ГУ МЧС следует, что еще шесть возгораний действуют, а площадь превышает 180 га.

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«В Рязанской области на данный момент действуют шесть очагов лесных пожаров на площади более 180 га, три очага локализованы», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Накануне сообщалось, что площадь пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась вдвое. На тушении было задействовано более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

Тогда же врио губернатора региона Павел Малков заявил, что существенная помощь в тушении пожаров оказывается правительством Москвы. Дополнительные силы также прибыли из Московской области.

Глава МЧС России Александр Куренков 18 августа лично прибыл в регион для оценки ситуации. По его словам, в настоящий момент пожар не несет в себе угрозы близлежащим населенным пунктам. Однако погодные условия значительно осложняют тушение, поэтому тактические мероприятия продолжаются и в ночное время.

По поручению Куренкова на тушение пожаров были дополнительно направлены самолет амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области добрался до северных районов Москвы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер сохранится еще двое суток.

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