Смог ли повторится: какую опасность несут пожары в Рязанской области
Площадь горения лесов в Рязанской области на утро 18 августа достигла 181 га. Дым от пожара дошел до Москвы: в среду он ощущался только в некоторых районах, а в четверг густым туманом окутал почти всю столицу. На горящую родину Есенина экстренно перебросили десант спасателей, авиатехнику и министров профильных ведомств. К вечеру четверга очаги пожаров зафиксировали в Марий Эл, во Владимирской области загорелись торфяники, возникли очаги и в Нижегородской области. В то же время ситуация гораздо менее опасна, чем в 2010 году, когда из-за горящих торфяников уровень смога в Москве был катастрофическим. Опасно ли нынешнее задымление, сколько оно продержится и почему ситуация с пожарами в стране периодически повторяется — разбирались «Известия».
Утро вечера не мудренее
Первые признаки смога появились в Москве еще в среду, 17 августа. Легкий туман, похожий скорее на обман зрения, чем на реальную проблему, наблюдали жители южных районов столицы — Бутово, Ясенево и других. В четверг, 18 августа, запах гари почувствовали уже практически все, столицу заволокло туманом. Особенно эффектно выглядел ранним утром «Москва-Сити», от небоскребов которого дым оставил лишь призрачные силуэты.
По данным МЧС России, на территории Рязанской области действует несколько очагов пожаров. В ночь на 18 августа изменился ветер, и загрязненный воздух стал поступать в Москву, рассказал «Известиям» замдиректора Мосэкомониторинга Евгений Никитич. Концентрация в воздухе продуктов горения оказалась на 30% выше обычных значений, при этом превышение нормативов не зафиксировано.
— Текущая метеорологическая обстановка способствует рассеиванию загрязнения в дневное время, а самые напряженные часы — утренние и вечерние. В ближайшие двое суток в ночные и утренние часы концентрация веществ в воздухе будет расти. В то же время пожары находятся на значительном удалении от Москвы, поэтому существенных превышений нормативов мы не ожидаем, — сказал собеседник «Известий».
Смог от лесных пожаров в Рязанской области над Москвой
Он уточнил, что ситуация 2010 года, когда из-за горящих торфяников уровень смога в Москве был катастрофическим, скорее всего, не повторится. Тогда концентрация углекислого газа в семь раз превышала допустимые значения, «скорую» москвичи вызывали на 20% чаще обычного, в городе отменяли авиарейсы и переносили футбольные матчи.
В Москве сейчас всё не так страшно, чего не скажешь о Рязани, убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте ЧС. Там дым из разбросанных на гигантской территории очагов сливается в одно желто-лиловое марево и застилает всё вокруг на километры. Площадь горения на утро четверга достигла 181 га.
— Угроз населенным пунктам пока нет, но погодная ситуация усложняется. В ближайшее время ждем усиления ветра до 15 м/с. Огонь форсирует, но сил и средств хватает, — рассказал министр МЧС России Александр Куренков, который 18 августа проинспектировал горящую Рязанскую область.
Так называемый низовой пожар периодически переходит в верховой, когда горят верхушки деревьев. Температура горения достигает 1200 градусов. А скорость, с которой пламя пожирает лес, из-за шквалистого ветра может разогнаться до 70 км/ч, говорят эксперты. Длина огневого фронта сейчас — порядка трех километров.
На месте работают 850 человек, 300 единиц техники и четыре вертолета МЧС России, сообщил «Известиям» руководитель Рослесхоза Иван Советников. В регион дополнительно направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76.
— Правительство Рязанской области совместно с Рослесхозом и МЧС борются с лесными пожарами. Глава области, все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии, — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. А Иван Советников добавил, что главная задача сейчас — избежать затяжного тушения пожара.
Горящие дважды
В поселке Деулино, который расположен ближе всего к изначальному источнику возгорания, жители организовали круглосуточное дежурство и на всякий случай проверяют систему оповещения. С их слов, пожар можно было потушить быстрее, если бы не застарелые проблемы.
— Мост в плачевном состоянии, пожарные службы проехать не могут. Его необходимо ремонтировать и следить за лесом — убирать валежник, сухостой. Тогда пожары сошли бы к минимуму, — рассказал «Известиям» один из местных жителей.
Пожарная техника из Москвы, прибывшая тушить природный пожар в Окском заповеднике в Рязанской области
Глава Заборьевского сельского поселения Ирина Копылова рассказала «Известиям», что в Рязани хорошо помнят пожары 2010-го. Тогда погибли люди, пламя уничтожило 120 тыс. га леса, сгорели 260 домов.
Неверным будет считать, что проблема лесных пожаров сконцентрирована именно в Рязанской области — они происходят и в соседних регионах, например, во Владимирской и Московской областях, сказал «Известиям» главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. В 2010 году масштабные пожары полыхали во всех этих регионах, и сейчас в Рязани горят те леса, которые уже были охвачены огнем 12 лет назад, уточнил он.
Тогда, по данным системы ИСДМ-Рослесхоз по Рязанской области, огонь прошел рекордные 183,2 тыс. га. Еще один пик пожаров в Рязанской области пришелся на 2019 год — горело 79,1 тыс. га.
— Почему один и тот же лес горит снова? Дело в том, что, если лесной пожар уже был, это не значит, что пожарная опасность отсутствует, наоборот, молодняки горят сильнее, стоит только бросить спичку, — объяснил эксперт.
Вертолет МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Нынешний смог в Москве и ситуация 2010 года несравнимы — тогда действительно были катастрофические пожары, горели сотни тысяч гектаров в Центральном регионе, тлели торфяники. Сейчас пожар в Рязанской области относительно крупный, но единичный, уверен Константин Кобяков.
Идущие с юго-востока воздушные потоки в ближайшую неделю не поменяются из-за сохраняющегося в Москве высокого давления, рассказал «Известиям» замначальника ситуационного центра Гидрометцентр России Анатолий Цыганков. Это значит, что если в Рязани пожар будет бушевать еще неделю, то столько же смог будет сохраняться и в столице. Проблем добавляет еще Нижний Новгород, где тоже начались пожары и ветер в режиме нон-стоп дует в сторону Москвы.
Дышите — не дышите
Смог всегда ядовит, но в Москве сейчас смога нет — город просто заволокло дымом, рассказал «Известиям» профессор кафедры физиатрии и пульмонологии Московского медико-стоматологического госуниверситета Сергей Бабак. Дым несет в сторону города, но опасности для организма он не представляет, успокоил эксперт.
Концентрация веществ в московском дыму не превышает допустимые значения, поэтому носить респираторы или влажные марлевые повязки здоровым людям пока не надо. Но есть люди с хроническими легочными заболеваниями, у которых дым может спровоцировать обострение. Тогда им следует повысить дозу своего обычного лекарства, чтобы не допустить развития болезни, дал совет специалист.
Если при природных пожарах горят леса и торф, то их дым более безопасен, чем тот, который выделяется при пожарах на таких объектах, как, например, офисные здания или свалки, уточнил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.
Глава МЧС России Александр Куренков (в центре) и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков (слева) во время рейда по координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров в области
— При горении органических веществ — торфа или дров — выделяется углекислый газ. Бензола, фурана и тяжелых металлов не должно быть в этом дыме, — уточнил он.
Роспотребнадзор рекомендует жителям охваченных дымом районов меньше находиться на улице, ограничить занятия спортом, а также пребывание детей на игровых площадках. В помещении и в автомобиле не стоит открывать окна и форточки, а лучше включить кондиционер. Каждый день мыть полы и побольше пить — щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай.
— При возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы обратитесь к врачу, — добавили в ведомстве.
В первую очередь гарь или продукты горения поражают слизистую оболочку глаз, поэтому лучше воздержаться от ношения линз в эти дни и носить очки с диоптриями или солнцезащитные, рассказал «Известиям» главный кардиолог сети «РЖД-Медицина» Заур Шугуев. В качестве профилактики можно использовать увлажняющие капли для глаз или промыть их проточной водой.
Погорели на рисках?
Ежегодная проблема лесных пожаров отчасти связана с тем, что при планировании бюджета на пожаротушение учитывается статистика ЧП прошлых лет без оценки будущих рисков, высказал свое видение ситуации председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев. В условиях климатических изменений, которые за последние несколько лет стали очевидны, надо быть более гибкими, считает он.
Кроме того, свою роль играют проблемы во взаимодействии регионов с федеральным центром, а также существенное недофинансирование отрасли в прошлом.
— Регион заявлял одну сумму на пожаротушение, ее согласовывают — а в реальности перечисляют денег не больше половины. При этом я не думаю, что есть проблема коррупции: пожаротушение — это же не стройка, где можно деньги положить себе в карман. Тут всё довольно прозрачно, — считает депутат.
Пока серьезной катастрофы в Рязанской области не происходит — с пожарами вполне можно справиться, резюмируют эксперты. В то же время в центральной части России установилась жаркая сухая погода, которая продлится еще как минимум неделю, что повышает пожароопасность.
К вечеру четверга очаги пожаров зафиксировали в Марий Эл. Также с другой стороны от Москвы — во Владимирской области — загорелись торфяники. Столица направила туда для тушения 30 единиц техники и 90 спасателей. Туда же — сразу после Рязанской области — отправился глава МЧС. В Нижегородской области сгорели 3 тыс. га леса.
В связи с обострением ситуации по поручению Генеральной прокуратуры началась проверка. Власти Московской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 19 до 28 августа.