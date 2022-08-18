Смог ли повторится: какую опасность несут пожары в Рязанской области

Площадь горения лесов в Рязанской области на утро 18 августа достигла 181 га. Дым от пожара дошел до Москвы: в среду он ощущался только в некоторых районах, а в четверг густым туманом окутал почти всю столицу. На горящую родину Есенина экстренно перебросили десант спасателей, авиатехнику и министров профильных ведомств. К вечеру четверга очаги пожаров зафиксировали в Марий Эл, во Владимирской области загорелись торфяники, возникли очаги и в Нижегородской области. В то же время ситуация гораздо менее опасна, чем в 2010 году, когда из-за горящих торфяников уровень смога в Москве был катастрофическим. Опасно ли нынешнее задымление, сколько оно продержится и почему ситуация с пожарами в стране периодически повторяется — разбирались «Известия».

Утро вечера не мудренее

Первые признаки смога появились в Москве еще в среду, 17 августа. Легкий туман, похожий скорее на обман зрения, чем на реальную проблему, наблюдали жители южных районов столицы — Бутово, Ясенево и других. В четверг, 18 августа, запах гари почувствовали уже практически все, столицу заволокло туманом. Особенно эффектно выглядел ранним утром «Москва-Сити», от небоскребов которого дым оставил лишь призрачные силуэты.

По данным МЧС России, на территории Рязанской области действует несколько очагов пожаров. В ночь на 18 августа изменился ветер, и загрязненный воздух стал поступать в Москву, рассказал «Известиям» замдиректора Мосэкомониторинга Евгений Никитич. Концентрация в воздухе продуктов горения оказалась на 30% выше обычных значений, при этом превышение нормативов не зафиксировано.

— Текущая метеорологическая обстановка способствует рассеиванию загрязнения в дневное время, а самые напряженные часы — утренние и вечерние. В ближайшие двое суток в ночные и утренние часы концентрация веществ в воздухе будет расти. В то же время пожары находятся на значительном удалении от Москвы, поэтому существенных превышений нормативов мы не ожидаем, — сказал собеседник «Известий».

Смог ли повторится_6 Смог от лесных пожаров в Рязанской области над Москвой Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Он уточнил, что ситуация 2010 года, когда из-за горящих торфяников уровень смога в Москве был катастрофическим, скорее всего, не повторится. Тогда концентрация углекислого газа в семь раз превышала допустимые значения, «скорую» москвичи вызывали на 20% чаще обычного, в городе отменяли авиарейсы и переносили футбольные матчи.

В Москве сейчас всё не так страшно, чего не скажешь о Рязани, убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте ЧС. Там дым из разбросанных на гигантской территории очагов сливается в одно желто-лиловое марево и застилает всё вокруг на километры. Площадь горения на утро четверга достигла 181 га.

— Угроз населенным пунктам пока нет, но погодная ситуация усложняется. В ближайшее время ждем усиления ветра до 15 м/с. Огонь форсирует, но сил и средств хватает, — рассказал министр МЧС России Александр Куренков, который 18 августа проинспектировал горящую Рязанскую область.

Так называемый низовой пожар периодически переходит в верховой, когда горят верхушки деревьев. Температура горения достигает 1200 градусов. А скорость, с которой пламя пожирает лес, из-за шквалистого ветра может разогнаться до 70 км/ч, говорят эксперты. Длина огневого фронта сейчас — порядка трех километров.

На месте работают 850 человек, 300 единиц техники и четыре вертолета МЧС России, сообщил «Известиям» руководитель Рослесхоза Иван Советников. В регион дополнительно направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76.

— Правительство Рязанской области совместно с Рослесхозом и МЧС борются с лесными пожарами. Глава области, все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии, — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. А Иван Советников добавил, что главная задача сейчас — избежать затяжного тушения пожара.

Горящие дважды

В поселке Деулино, который расположен ближе всего к изначальному источнику возгорания, жители организовали круглосуточное дежурство и на всякий случай проверяют систему оповещения. С их слов, пожар можно было потушить быстрее, если бы не застарелые проблемы.

— Мост в плачевном состоянии, пожарные службы проехать не могут. Его необходимо ремонтировать и следить за лесом — убирать валежник, сухостой. Тогда пожары сошли бы к минимуму, — рассказал «Известиям» один из местных жителей.

Смог ли повторится_2 Пожарная техника из Москвы, прибывшая тушить природный пожар в Окском заповеднике в Рязанской области Фото: ТАСС/МЧС РФ

Глава Заборьевского сельского поселения Ирина Копылова рассказала «Известиям», что в Рязани хорошо помнят пожары 2010-го. Тогда погибли люди, пламя уничтожило 120 тыс. га леса, сгорели 260 домов.

Неверным будет считать, что проблема лесных пожаров сконцентрирована именно в Рязанской области — они происходят и в соседних регионах, например, во Владимирской и Московской областях , сказал «Известиям» главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. В 2010 году масштабные пожары полыхали во всех этих регионах, и сейчас в Рязани горят те леса, которые уже были охвачены огнем 12 лет назад , уточнил он.

Тогда, по данным системы ИСДМ-Рослесхоз по Рязанской области, огонь прошел рекордные 183,2 тыс. га. Еще один пик пожаров в Рязанской области пришелся на 2019 год — горело 79,1 тыс. га.

— Почему один и тот же лес горит снова? Дело в том, что, если лесной пожар уже был, это не значит, что пожарная опасность отсутствует, наоборот, молодняки горят сильнее, стоит только бросить спичку, — объяснил эксперт.

Смог ли повторится_4 Вертолет МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области Фото: ТАСС/МЧС РФ

Нынешний смог в Москве и ситуация 2010 года несравнимы — тогда действительно были катастрофические пожары, горели сотни тысяч гектаров в Центральном регионе, тлели торфяники. Сейчас пожар в Рязанской области относительно крупный, но единичный , уверен Константин Кобяков.

Идущие с юго-востока воздушные потоки в ближайшую неделю не поменяются из-за сохраняющегося в Москве высокого давления, рассказал «Известиям» замначальника ситуационного центра Гидрометцентр России Анатолий Цыганков. Это значит, что если в Рязани пожар будет бушевать еще неделю, то столько же смог будет сохраняться и в столице. Проблем добавляет еще Нижний Новгород, где тоже начались пожары и ветер в режиме нон-стоп дует в сторону Москвы.

Дышите — не дышите

Смог всегда ядовит, но в Москве сейчас смога нет — город просто заволокло дымом, рассказал «Известиям» профессор кафедры физиатрии и пульмонологии Московского медико-стоматологического госуниверситета Сергей Бабак. Дым несет в сторону города, но опасности для организма он не представляет, успокоил эксперт.

Концентрация веществ в московском дыму не превышает допустимые значения, поэтому носить респираторы или влажные марлевые повязки здоровым людям пока не надо. Но есть люди с хроническими легочными заболеваниями, у которых дым может спровоцировать обострение. Тогда им следует повысить дозу своего обычного лекарства, чтобы не допустить развития болезни, дал совет специалист.

Если при природных пожарах горят леса и торф, то их дым более безопасен, чем тот, который выделяется при пожарах на таких объектах, как, например, офисные здания или свалки , уточнил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Смог ли повторится_3 Глава МЧС России Александр Куренков (в центре) и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков (слева) во время рейда по координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров в области Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— При горении органических веществ — торфа или дров — выделяется углекислый газ. Бензола, фурана и тяжелых металлов не должно быть в этом дыме, — уточнил он.

Роспотребнадзор рекомендует жителям охваченных дымом районов меньше находиться на улице, ограничить занятия спортом, а также пребывание детей на игровых площадках. В помещении и в автомобиле не стоит открывать окна и форточки, а лучше включить кондиционер. Каждый день мыть полы и побольше пить — щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай.

— При возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы обратитесь к врачу, — добавили в ведомстве.

В первую очередь гарь или продукты горения поражают слизистую оболочку глаз, поэтому лучше воздержаться от ношения линз в эти дни и носить очки с диоптриями или солнцезащитные, р ассказал «Известиям» главный кардиолог сети «РЖД-Медицина» Заур Шугуев. В качестве профилактики можно использовать увлажняющие капли для глаз или промыть их проточной водой.

Погорели на рисках?

Ежегодная проблема лесных пожаров отчасти связана с тем, что при планировании бюджета на пожаротушение учитывается статистика ЧП прошлых лет без оценки будущих рисков, высказал свое видение ситуации председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев. В условиях климатических изменений, которые за последние несколько лет стали очевидны, надо быть более гибкими, считает он.

Кроме того, свою роль играют проблемы во взаимодействии регионов с федеральным центром, а также существенное недофинансирование отрасли в прошлом.

— Регион заявлял одну сумму на пожаротушение, ее согласовывают — а в реальности перечисляют денег не больше половины. При этом я не думаю, что есть проблема коррупции: пожаротушение — это же не стройка, где можно деньги положить себе в карман. Тут всё довольно прозрачно, — считает депутат.

Пока серьезной катастрофы в Рязанской области не происходит — с пожарами вполне можно справиться, резюмируют эксперты. В то же время в центральной части России установилась жаркая сухая погода, которая продлится еще как минимум неделю, что повышает пожароопасность.

К вечеру четверга очаги пожаров зафиксировали в Марий Эл. Также с другой стороны от Москвы — во Владимирской области — загорелись торфяники. Столица направила туда для тушения 30 единиц техники и 90 спасателей. Туда же — сразу после Рязанской области — отправился глава МЧС. В Нижегородской области сгорели 3 тыс. га леса.

В связи с обострением ситуации по поручению Генеральной прокуратуры началась проверка. Власти Московской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 19 до 28 августа.