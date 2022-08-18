Дымовая завеса: Москву заволокло смогом от пожаров в Рязанской области

Несколько районов столицы утром в четверг, 18 августа, окутал смог от природных пожаров, которые бушуют в Рязанской области. В мэрии Москвы уже заявили, что отправят в область дополнительные силы для борьбы с огнем. Подробнее о том, как выглядят улицы столицы и что происходит под Рязанью, — в галерее «Известий».