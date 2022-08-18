Дымовая завеса: Москву заволокло смогом от пожаров в Рязанской области
Дымовая завеса: Москву заволокло смогом от пожаров в Рязанской области
2022-08-18 11:47:28
2022-08-18 11:47:28
2022-08-18 11:47:28
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Запах гари сильнее всего ощущается в южных районах столицы
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Фото: ТАСС/HunterAMG
Несколько районов столицы утром в четверг, 18 августа, окутал смог от природных пожаров, которые бушуют в Рязанской области. В мэрии Москвы уже заявили, что отправят в область дополнительные силы для борьбы с огнем. Подробнее о том, как выглядят улицы столицы и что происходит под Рязанью, — в галерее «Известий».
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Фото: ТАСС/МЧС России
Пожарная техника из Москвы прибыла тушить пожар в Окском заповеднике.
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Фото: ТАСС/Пресс-служба департамента ГОЧСиП
В Спасском районе Рязанской области площадь пожара составляет 500 га, там введен режим ЧС. Для тушения природных пожаров привлечены три вертолета Московского авиационного центра.
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Фото: t.me/wondermoscow/Юрий Дягтярёв
О задымлении и запахе гари в числе первых сообщали жители запада и юга столицы.
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Фото: ТАСС/Пресс-служба департамента ГОЧСиП
Сотрудники МЧС РФ, прибывшие для тушения пожара, у вертолета.
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
В четверг запах гари достиг также северных районов столицы.
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
В Рослесхозе заявили, что власти Рязанской области не сообщили вовремя о масштабах пожара, поэтому туда не перебросили дополнительные силы.
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Фото: ТАСС/МЧС России
По поручению главы МЧС Александра Куренкова на тушение пожаров в Рязанской области дополнительно отправили самолет-амфибию Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76. Мэрия Москвы также заявила, что удвоит группировку, задействованную в тушении.
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