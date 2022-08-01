События недели: обострение в Косово, удар ВСУ по Еленовке и лесные пожары

Последний день июля ознаменовался очередным обострением ситуации на границе Серии и самопровозглашенного Косово. Что еще произошло в мире за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
29 июля ВСУ нанесли ракетный удар по изолятору в Еленовке (ДНР), где содержатся пленные украинские боевики. Погибли более 50 человек. На месте обстрела были найдены части американских ракет системы HIMARS
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Вечером 28 июля в Москве на Алма-Атинской улице загорелся хостел, в огне погибли восемь человек
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Фото: РИА Новости/Прокуратура Республики Саха (Якутия)
В Якутии продолжаются лесные пожары, в селе Арылах Мирнинского района Якутии огонь перекинулся на жилые постройки
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
В центре современного искусства «М’АРС» в рамках выставки «Экспансия реальности» был показан перформанс овчарки и робопса «Доглоги»
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
28 июля пещеру «Таврида» в Крыму открыли для посетителей. Карстовая полость длиной около 2 км была обнаружена в Белогорском районе Крыма во время строительства автомагистрали в 2018 году
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
31 июля на кронштадтском рейде начался традиционный главный военно-морской парад в День ВМФ
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Посетители участвуют в перформансе «Санаторий сна» художника Романа Сакина на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние-2022: счастье есть?» в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
На XIII Всероссийских летних сельских спортивных играх в Омске состоялись состязания по перетягиванию каната
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Фото: РИА Новости/Стрингер
В поселке Скулте в Латвии по решению властей был демонтирован памятник летчикам 1-го Гвардейского авиационного полка ВВС Балтийского флота
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Фото: REUTERS/Amber Bracken
Папа римский Франциск встретился 25 июля с представителями коренных народов Канады и принес извинения за притеснения со стороны римско-католической церкви
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Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
На ушедшей неделе сторонники шиитского имама Муктады Ас-Садра дважды захватывали здание иракского парламента в ходе протестов против коррупции в стране
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Продолжились судебные слушания по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в незаконном хранении и контрабанде наркотиков. Появились предложения обмена ее и осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на содержащихся в заключении за рубежом граждан России
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
В Москве и области всю неделю шли проливные дожди. 25 июля на столицу выпала почти четверть месячной нормы осадков
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/
Московский зоопарк поздравил 29 июля тигра Степана с Международным днем тигра и устроил ему праздничный обед
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Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
В соборе Парижской Богоматери завершаются ремонтно-восстановительные работы. Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак пообещала открыть Нотр-Дам для посетителей через два года
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
В районе Малаге волонтеры собирали птенцов фламинго, спасая птиц от последствий необычайно сильной засухи
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Фото: REUTERS/Lisa Marie David
На Филиппинах 27 июля произошло землетрясение магнитудой 6,9, не менее четырех человек погибли, имеются разрушения
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Фото: REUTERS/USA Today Network/USA Today Network
Жертвами наводнения в американском штате Кентукки стали не менее 25 человек, порядка 250 числятся пропавшими без вести
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
31 июля в Иерусалиме на Масличной горе прошли похороны ультраортодоксального раввина Ицхака Тувии Вейса, умершего в возрасте 95 лет. Вейс возглавлял общину «Эда Харедит» и был известен своими антисионистскими взглядами
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Фото: REUTERS/WANA (West Asia News Agency/Iranian Red Crescent Society
В результате череды наводнений в Иране погибли 69 человек, 45 числятся пропавшими без вести. Стихийные бедствия затронули 24 провинции страны
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Фото: REUTERS/Greg Locke
У олуш на Ньюфаундленде начался сезон гнездовья: птицы приступили к высиживанию потомства
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
На фестивале «Лето. Мороженое. ВДНХ» было изготовлено самое большое мороженое в мире: его вес составил 100 кг
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Самке большой панды Диндин в честь дня рождения преподнесли торт в Московском зоопарке
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