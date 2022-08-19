«Каждый уголочек здесь жалко»: под Рязанью продолжают бороться с пожарами

Площадь пожаров в Рязанской области увеличилась до 6 тыс. га, сообщили вечером 19 августа представители Рослесхоза. Действуют несколько очагов возгорания. Ситуация в целом под контролем, но локализовать огонь мешает сухая и ветреная погода. В опасной зоне как минимум два поселка — Деулино и Голованово. Спасатели утверждают, что огонь до них не дойдет. Впрочем, для желающих эвакуироваться жителей работает специальный штаб и готовы автобусы. Корреспондент «Известий» побывал на месте событий, поговорил с сидящими на чемоданах селянами и пожарными у одного из очагов возгорания.

Горячий отдых

В обычные летние дни песчаный пляж на реке Пра в селе Деулино заполнен отдыхающими. Здесь проводят время и сами местные жители, и туристы. Но теперь, буквально за одну ночь эта территория из места притяжения любителей байдарок превратилась в штаб, в котором сотрудники МЧС, Рослесхоза и местных властей вот уже несколько дней координируют отпор лесным пожарам.

— В настоящее время пожар пытаются локализовать. На месте работают 850 человек, 300 единиц техники и четыре вертолета МЧС России, — рассказал руководитель Рослесхоза Иван Советников на встрече с журналистами.

Он отметил, что всего в Рязанской области по состоянию на вечер 19 августа горит 6 тыс. га. Ситуацию усугубляет жара, отсутствие осадков и близость очага возгорания к населенным пунктам.

Люди, которые живут в селе Деулино, знают, что такое пожары, не понаслышке. Еще свеж в памяти запах смога 2010 года.

Каждый уголочек здесь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Утром 17 августа, как мы проснулись, то учуяли запах дыма, — рассказывает «Известиям» жительница села Ольга Старостина. — Я жутко испугалась. Я даже не подумала, что это дома что-то горит. Первая мысль — полыхает лес. Мы здесь шуганные. И правда, оказалось, что горит лесополоса.

Олег, муж Ольги, добавляет, что как только увидел дымку в селе, тут же велел домочадцам собирать все необходимые вещи.

— Горьким опытом уже научены — в 2010-м уже была эвакуация из-за высокой опасности перехода лесного пожара на жилье. Что ж, собрали документы, деньги и стали ждать новостей , — делится он воспоминаниями.

Долго ждать не пришлось. Уже на следующий день на пляже выстроилась пожарная техника, палатки, а шум вертолетов заглушал все остальные звуки. Главная задача спасателей — не дать огню распространиться на Деулино и соседние населенные пункты.

— Проблема в том, что один из очагов возгорания находится в 8 км от Деулино. Именно его и необходимо локализовать, все силы на это брошены, — рассказал «Известиям» сотрудник МЧС. — О тушении речи пока нет. Из-за сильного ветра важно контролировать огонь. А ночной дождь никак не улучшил ситуацию.

Каждый уголочек здесь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Представители Авиалесоохраны заверили всех, что огонь не достигнет жилых домов. Однако на подъезде к штабу развернута специальная палатка, где волонтеры регистрируют всех желающих покинуть село. Рядом стоит несколько десятков автобусов.

— Нам не страшно уже. Молодцы, что быстро среагировали, но пожар есть пожар. Я собрала все вещи, но никуда не пойду, пока не скажут. Хочется, чтобы обошлось без эвакуации, — поделилась мыслями с «Известиями» жительница Деулино Екатерина Солодар.

Однако не все ее соседи такой оптимизм разделяют. Кто-то говорит, что реакция на пожары была не самой быстрой.

— Я две недели дышу этим всем. Почему раньше никто не проверил? Почему только сейчас стали предпринимать действия? — посетовала одна из женщин, не пожелавшая назвать свое имя.

Впрочем, по информации, распространенной Рослесхозом, Мещерский заповедник вспыхнул всего несколько дней назад. По сухостою пожар быстро распространился на десятки гектаров. Основной версией возгорания пока считают человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело. Глава Рослесхоза отметил, что в любом случае необходимо сначала справиться с пожаром, а потом искать виноватых.

Еще один окруженный со всех сторон лесом поселок — Голованово — едва можно найти на карте. Огонь приближается и к нему. И здесь, как в Деулино, на окраине стоит автобус, готовый эвакуировать желающих. Стоит пустой.

Каждый уголочек здесь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Уезжать я не собираюсь. Я здесь родилась и здесь же умру. Я не поеду, у меня здесь всё, вот каждый уголочек здесь жалко, — говорит местная жительница Вера Кутейкина.

В поселке всего 30 жителей, в основном — пожилые. На первый взгляд на каждого из них сейчас приходится по три, а то и четыре спасателя. Силы сюда стянуты приличные, с нескольких регионов.

Самая высокая точка в Голованово — пожарная башня. С нее невооруженным глазом видно несколько очагов возгорания, оттуда вырываются клубы дыма. На месте работают вертолеты МЧС, которые сбивают верховой пожар. К некоторым очагам по земле добраться невозможно. МЧС направило туда авиацию. Самолеты Бе-200 и Ил-74 сделали по несколько рейсов — сбрасывали воду на самых опасных направлениях.

«Три минуты орёл, а две недели — лошадь»

До одного из очагов возгорания всё же возможно добраться не по воздуху, а на спецтехнике. «КамАЗ» может вместить в себя до 30 человек. Дорога идет через реку и лесополосу, с каждой секундой запах гари становился сильней, а видимость всё хуже.

На точке, куда мы приезжаем, работают 49 специалистов Авиалесоохраны. Из экипировки — огнеупорный костюм, каска, специальный рюкзак с водой, рассчитанный на 18 л, и лопата.

— Мы локализуем пожар по кромке: засыпаем место возгорания землей, для того чтобы перекрыть доступ кислорода, поливаем сверху водой. Если горит непосредственно дерево, то его также распиливаем бензопилой и засыпаем , — рассказал «Известиям» парашютист-пожарный Михаил Гавриилов.

Каждый уголочек здесь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он совсем недавно прибыл с пожаров в Якутии. Работа для него — продолжение любимого увлечения.

— Я увлекался прыжкам с парашютом, и меня пригласили на обучение к пожарным. Так я уже 10 лет занимаюсь и любимым делом, и помогаю людям. Мы про себя почти как про десантников говорим: «Три минуты ты орёл, а две недели — ломовая лошадь». Один раз с парашютом к месту пожара прыгнул, потом две недели тушишь, неба не видишь, — смеется Михаил.

19 августа у него день рождения, но антураж совсем не праздничный. Вокруг выжженная земля, из-за дыма сильно слезятся глаза, а с каждым новым прорывом ветра дышать становится все сложнее. Мелкие очаги возгорания появляются буквально на глазах, но они не так страшны, как большие. Специалисты с ними бьются, пытаются взять в кольцо. Пока получается.

— Делать любые прогнозы, сами понимаете, — дело неблагодарное. Но при благоприятной ситуации есть вероятность, что локализовать пожар можно будет за дня два, — сказал специалист Авиалесоохраны.

Несмотря на столь положительные прогнозы, примерно через 15 минут представитель МЧС поспешил собрать всех журналистов и отправить обратно на безопасную территорию. Судя по данным с квадрокоптера, задымление усиливалось.

На обратном пути водитель ускорился. Один из представителей Рослесхоза в разговоре с «Известиями» подтвердил, что из-за сильного ветра ситуация ухудшилась.